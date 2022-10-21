«Адреса знаем, у вас есть день-два»: футболист с Украины угрожает семье Тарасова

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По словам российского спортсмена, когда-то он играл с обидчиком на одном поле.

Футболист Дмитрий Тарасов намерен обратиться за помощью к правоохранителям, чтобы охладить пыл коллеги по спорту с Украины Владимира Садохи. Причиной хейта, проклятий и угроз в адрес россиянина стало его интервью 2019 года, в котором обсуждался Крым и патриотизм. В современных реалиях для украинца популярное видео стало красной тряпкой.

«Мы взломали его счета, завтра он будет бомжевать! Когда все закончится, мы приедем за вами и посадим, потому что вы все соучастники! Ваши адреса нам известны, у вас есть день-два, чтобы снять деньги со счетов!» — писал Садоха менеджеру Тарасова.

По словам российского футболиста, в прошлом он играл на одном поле со своим нынешним ненавистником. Более того, помогал ему устроить быт в Москве, считал другом. Тарасов подчеркивает, что не делит людей на нации. Но все же он родился в РФ и не может не защищать свою страну. Как отметил спортсмен, Садоха всегда знал о его политических взглядах, его ненависть сегодня удивляет.

Еще одним хейтером Дмитрия Тарасова и его жены Анастасии Костенко стал украинский тренер Роман Смидюк. Когда в Незалежной начались известные события, россиянин предложил приятелю помощь, но в ответ получил лишь проклятия и оскорбления. Футболист предупредил и Смидюка, что не намерен терпеть угрозы. Он твердо настроен подключить к делу полицию.

Ранее 5-tv.ru выяснял, правдивы ли слухи об изменах Дмитрия Тарасова супруге.