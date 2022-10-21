Заплывшего на мелководье дельфина спасли туристы на Курилах

Фото, видео: www.globallookpress.com / AGAMI/M. Verdoes; 5-tv.ru

Животное попало в передрягу, но на выручку пришли неравнодушные люди. Посмотрите, как они помогали ему снова уйти в море.

На Курильских островах туристы спасли дельфина, заплывшего на мелководье. Отчаявшееся животное заметила компания, прогуливавшаяся по берегу.

Дельфин бился о песок и кричал от безысходности. Никаких ран на его теле не было. Неравнодушные прохожие решили всеми силами вернуть беднягу в его стихию.

Сделать это получилось не сразу. Отправить дельфина обратно в море мешали волны, которые приносили его обратно к берегу. Люди приложили все усилия, чтобы оттащить животное поглубже. Почувствовав под собой большую воду, он наконец пришел в себя и ринулся восвояси.