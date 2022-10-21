На Ладожском озере отрыли памятник защитникам острова Сухо

Фото, видео: Николай Беркетов / ТАСС

Во время Великой Отечественной войны моряки ладожской флотилии показали, на что способны. И немцы усвоили этот урок.

Одинокий тральщик с единственной пушкой на борту первым вступил в бой за остров Сухо на Ладоге. Тогда, 80 лет назад, помощи небольшому кораблю пришлось ждать под обстрелами больше сотни немецких пушек. В Ленинградской области вспоминают битву за маленький клочок земли, благодаря которому работала дорога жизни и выживал Ленинград. Уникальные кадры боя и рассекреченные документы — у Леонида Рыжикова.

На гранитной плите высечен одинокий маяк в окружении валунов. Таким небольшой — 90 на 60 метров — рукотворный остров Сухо был ровно 80 лет назад, когда вокруг него развернулся самый крупный на Ладоге морской бой. Сражение, к которому противник готовился полгода. И проиграл всего за несколько часов.

Кожух дальномера, который был установлен на острове Сухо. Именно благодаря дальномеру был обнаружен противник. Этот экспонат хранится в музее Дороги Жизни. Корпус прибора изрешечен взрывами снарядов.

Но куда ценнее — другая находка. Исследователи отыскали подлинные кадры тех самых сражений. Десятки лет единственная сохранившаяся копия фильма «Ладога» пролежала в Красногорском архиве. Операторы-документалисты тогда планировали отснять корабли ладожской флотилии на рейде. Неожиданно — сами оказались в эпицентре боя.

Враг напал рано утром в надежде застать врасплох. Десятки кораблей при поддержке с воздуха пришли с севера. На острове еще только строили укрепления. Первым в бой вступил советский тральщик «ТЩ-100» с одной единственной пушкой на борту. Он дежурил неподалеку и заметил подход вражеской флотилии. Подмогу ждали под шквальным огнем.

«С пушками кораблей и острова было шесть-семь орудий. У немцев было 192, в том числе из них 24 — это 80-миллиметровые пушки. То есть соотношение было абсолютно неблагоприятное», — рассказал главный археограф Центрального государственного архива научно-технической документации Санкт-Петербурга.

Архивные документы с описанием боя вокруг острова Сухо рассекретили не так давно. Возможно, поэтому о тех героических страницах знают немногие. А ведь тогда, в 1942-м, от обороны острова зависела жизнь целого города.

Мимо этого клочка суши шли баржи с продовольствием и боеприпасами, через единственную брешь блокадного кольца. В обратную сторону тем же маршрутом в эвакуацию везли женщин и детей.

Отсюда, с западного берега Ладожского озера, места, где начинался водный коридор дороги жизни, до острова Сухо по прямой — 60 километров. В годы войны крошечный островок был важным наблюдательным пунктом на пути снабжения блокадного Ленинграда, поэтому контроль за ним имел стратегическое значение

Тогда моряки ладожской флотилии показали, на что способны. И немцы усвоили этот урок. После не было ни одной серьезной попытки атаковать с воды подступы к Ленинграду.

«Враг был в итоге разгромлен. Враг понес большие потери, 16 судов было потоплено, один катер был взят в плен», — рассказал заведующий филиалом ЦВВМ «Дорога жизни» Виктор Березняцкий».

Орудиями на острове командовал старший лейтенант Иван Гусев. Его дочь, Зоя Гусева, вспоминает — вернувшись с фронта, дома отец никогда не вспоминал о том бое. И даже в годовщину сражения, когда в их квартире собирались сослуживцы, детей выгоняли в другую комнату. Но все последующие годы он мечтал еще раз вернуться на остров.

«Только через 21 год его пригласили и они ездили, несколько человек, и он все вспоминал, кто где стоял, кто сидел. Он очень был доволен этой поездкой», — рассказала Гусева.

Фамилии, которые теперь точно не забудут. На местах захоронений волонтеры ставят стенды с описанием подвигов героев того сражения. Среди них — Иван Гусев и командир отважного тральщика Петр Каргин.

Тот самый тральщик давно на берегу — украшает набережную в Новой Ладоге. А фамилии бойцов с острова Сухо хотят увековечить на картах. В их честь предлагают назвать улицы в Петербурге.