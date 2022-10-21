Берегись аукциона: мошенники придумали новую схему «развода» при продаже авто

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Так называемые «помощники» в приобретении машины из-за рубежа нередко исчезают после получения денег. Даже

Миллионы ущерба, обманутые клиенты и рухнувшие надежды на премиум-авто из-за границы — все это результат работы фирмы-однодневки из Петербурга. План простой: заманить низкими ценами, пообещать быструю доставку машины, взять предоплату, а дальше — просто перестать брать трубку!

Корреспондент «Известий» Максим Облендер поговорил с теми, кто в поисках автомобиля получше и подешевле остался и без колес, и без денег на них.

Отличная японская машина, цена на 30% ниже рынка, пригонят из Америки — именно это обещал покупателю по телефону менеджер. Компанию «Логистик Транс» с яркими роликами Дмитрий нашел в интернете.

«Подписался на канал, на канале все замечательно, радостные отзывы и клиенты», — рассказал Дмитрий Лебедев.

Сопровождение сделки стоило 50 тысяч, деньги переводил на карту бухгалтеру. Оплату за авто надо было перечислять уже в Штаты. Долго, сложно, санкции — когда не получилось ни с первого, ни со второго раза, Дмитрию предложили — переводи снова бухгалтеру, мы уж сами дальше. Потом, как полагается, был онлайн-аукцион.

«Посмотрел, да, все продано и оплачено», — вспоминает автолюбитель.

Но машина все не шла и не шла, Игорь и его коллеги просто перестали брать трубку. Дмитрий решил звонить в США.

«Я понял, что машина была выкуплена, но куда она уехала — никто не знает. На какую фамилию», — добавил мужчина.

Позже обманутый покупатель узнал, что не одинок. Алексей точно так же перевел три миллиона, точно так же беседовал с Игорем. Сначала он пытался отыскать бухгалтера — оказалось, что карта физлица из Магадана. А потом по реквизитам из своего договора приехал на этот адрес в Петербурге.

В этом бизнес-центре в Петербурге действительно числится компания, названием похожая на «Логистик Транс», вот только называется она наоборот — «Транс Логистик». Ее данные использовали в своих документах для отвода глаз. Но, как мы помним, обманутые покупатели переводили деньги не на счет компании, а просто на карту физического лица — якобы бухгалтера.

Алексей нашел бывшего директора «Транс Логистик». Тот прямо сказал, что им уже много кто звонил, но ничего общего, кроме похожего названия, их контора с «аукционщиками» не имеет.

«Название компании, ИНН, — все в ЕГРЮЛ есть. На любую компанию вы можете взять эти данные. Там указаны директор и учредитель — это тоже открытые данные. А реквизиты подставлены частного лица. Ваш товарищ куда отправлял деньги? Вы посмотрите, кто у него получатель платежа», — сообщили в фирме.

Пострадавшие готовят заявление в полицию. Но в таких ситуациях это не всегда эффективно, подчеркивают юристы.

«Подобные ситуации квалифицируются порой как гражданско-правовые отношения. Со стороны правоохранительных органов следует отказ в возбуждении уголовного дела, а человеку предлагают обращаться в суд», — пояснил Антон Недзвецкий, председатель правления Московского общества защиты потребителей.

Эксперты советуют вообще не связываться с аукционами. Даже если много хороших отзывов. Не исключено, что именно на твоей машине они и закончатся.

«Нужно изучать компанию. В первую очередь это должно быть юридическое лицо — ООО, АО. И второй момент: когда заключаете договор, чтобы не было никаких банковских карт», — посоветовал автоэксперт Дмитрий Гуц.

Следов же «Логистик Транса» в Петербурге уже не отыскать. Но дело их живет. Тем, кому очень сильно хочется расстаться с деньгами, по-прежнему обещают помочь с этим онлайн.