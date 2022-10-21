Военкор «Известий» показал, как зенитный комплекс «Тор» уничтожил рой БПЛА врага

Фото, видео: www.globallookpress.com / Olga Sokolova; 5-tv.ru

Комплекс «видит» на 30 с лишним километров дальше себя, он полностью контролирует небо.

Целый рой из беспилотников уничтожил в зоне СВО зенитный комплекс «Тор». Комплекс сопровождает одновременно до четырех целей и видит сразу на 30 километров дальше себя. Кирилл Ольков увидел установку в действии.

В небе враг — реакция зенитчиков мгновенная.

«Есть цель, азимут 315, дальность 8.7, высота 5.6. Приближается»

От захвата цели до пуска ракеты — всего пять секунд. Сверхскоростная управляемся ракета взмывает вверх, резко меняет угол наклона, и мчится на перехват. На мониторах расчета весь реактивный полет в режиме реального времени. Яркая вспышка: значит цель уничтожена, это подтверждают камеры тепловизора. Разведка докладывает, только что «Тор» несколькими выстрелами уничтожил целую стаю вражеских беспилотников, которые пытались выведать позиции наших войск.

«Были уничтожены порядка 15 беспилотников. В том числе „Валькирии“, „Фурии“. Средства разведки передают нам координаты. По ним мы выезжаем, берем на сопровождение и уничтожаем цель», — рассказал начальник расчета с позывным «Знаток».

Для «Тора» абсолютно не важен ни размер, ни скорость вражеской цели. Ракета, самолет или беспилотник — считанные секунды и любая из этих угроз будет ликвидирована.

«Тор единственный комплекс в своем Роде во всем мире, способный стрелять даже во время движения. Причем одновременно по четырем целям. Способен уничтожить противника, который летит на малой высоте и подобрался уже совсем близко», — сообщил Кирилл Ольков.

Зенитно — ракетный комплекс «видит» на 30 с лишним километров дальше себя, он полностью контролирует небо. И днем, и ночью. Вот только что «Тор» засек вражеский вертолет. Воздушный диверсант уничтожен одним метким выстрелом. Нужно немедленно уходить с линии возможного ответного огня.

Зенитчики Восточного военного округа на переднем крае противовоздушной обороны круглосуточно. Так же, как и станции обнаружения целей, которые никогда не отдыхают, безошибочно улавливая любой вражеский импульс.