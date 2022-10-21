Ксения Бородина поделилась планами относительно эмиграции из России

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Весной знаменитая телеведущая приобрела недвижимость в Дубае.

Телеведущая Ксения Бородина не собирается переезжать за границу. В своем микроблоге она опровергла слухи о возможной смене страны проживания в связи с политической ситуацией в мире. По словам звезды, что бы ни случилось, она не сбежит, так как другого дома для себя не представляет.

После начала спецоперации РФ на Украине многие отечественные знаменитости собрали чемоданы. Одни предпочли промолчать о взглядах на политику Москвы, другие прямо осудили ее и отказались поддерживать власти. К числу последних Ксения Бородина не относится. Вариант эмиграции она даже не рассматривает.

«Я родилась и выросла в России! Я люблю свою страну! Я не хочу ее предавать… Я хочу быть тут и в радости, и в горести», — заявила ведущая в беседе с подписчиками.

Как отметила знаменитость, Москва — это ее дом, близкие люли, родственники и работа, вся жизнь. За границей, подчеркнула, никто не ждет, никому она там не нужна. Поэтому взвешивать за и против незачем, кроме РФ ни одну страну Бородина не рассматривает как место постоянного жительства.

Слухи о скором переезде звезды «Дома-2» за границу поползли после того как она приобрела недвижимость в Дубае этой весной. Предположение предсказуемое, заявила ведущая, комментируя сплетни. Однако все подобные новости, регулярно публикуемые прессой, назвала от начала до конца ложными. Кроме того, квартира в ОАЭ приобретена «на стадии котлована», строительство завершится еще не скоро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда Ксения Бородина станет мамой в третий раз. На днях телеведущая озвучила свое мнение о беременности после 40 лет.