Зеленский ввел санкции против Лорак, Повалий, Седоковой и Тодоренко

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Указ президента Украины наложил ряд ограничений на его знаменитых соотечественников за проживание в России.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против звезд российского шоу-бизнеса с украинским гражданством. Текст соответствующего указа оказался в распоряжении РИА Новости.

По данным агентства, проживание в РФ стало ключевым пунктом документа. Среди попавших под ограничения оказались певицы Ани Лорак, Таисия Повалий, Анна Седокова и телеведущая Регина Тодоренко.

Согласно указу Зеленского, санкции против упомянутых знаменитостей предполагают, в том числе, блокировку активов на территории Украины, ограничение торговых операций и предотвращение вывода капитала за пределы Незалежной. Ограничения будут действовать в течение пяти лет.

Прежде Лорак, Повалий, Седокова и Тодоренко попали в список лиц, представляющих угрозу государственной безопасности Украины. Этот перечень был опубликован в сентябре. За какие действия артистки были внесены в него, не уточнялось.

Упомянутый перечень был опубликован в конце сентября. О причинах внесения в санкционный список не сообщалось. Отмечалось лишь, что указанные селебрити создают угрозу госбезопасности.

Украинским звездам, отказывающимся выбирать сторону конфликта, приходится непросто. Таисия Повалий, в частности, лишилась общения с собственным сыном, так как продолжила выступать в Москве. Разные политические взгляды раскололи семью. Что же касается Ани Лорак, после долгого молчания она вернулась к творчеству, однако новая песня спровоцировала волну хейта.

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