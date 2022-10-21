Погребняк о «переобувшейся» Брежневой: «С листа на мове петь пытается»

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

Прежде знаменитая экс-солистка «ВИА Гры» отказывалась назваться украинской певицей, но в свете последних событий взялась осваивать народное творчество своей родины.

Блогер Мария Погребняк раскритиковала внезапно «переобувшуюся» певицу Веру Брежневу и заявила, что не верит в ее гуманизм. В своем Telegram-канале она высказалась о новой песне в исполнении артистки — интерпретации украинской народной «Вышиванки». По мнению Погребняк, Брежнева крайне неосторожно «заигрывает» с соотечественниками, ведь прежде она открыто называла себя исключительно российской певицей.

В интервью Вячеславу Манучарову в 2019 году Вера Брежнева объяснялась так: ее первый концерт состоялся в Санкт-Петербурге, в Незалежной она ни разу не участвовала в музыкальных конкурсах, более того, на родине ее как свою не воспринимали никогда. Но после начала спецоперации РФ на Украине о корнях звезда вспомнила — собрала вещи, отправилась в Польшу работать волонтером, а потом поселилась на своей итальянской вилле.

«Раньше и слышать не хотела, что является украинской певицей, а сейчас с листа на мове петь пытается. Не разобравшись, Верочка в начале спецоперации быстро открестилась от России, испугалась, что отберут итальянскую недвижимость, а самое главное — думая, что санкции заставят нашу страну быстро свернуть с намеченного курса. Недальновидная дама, в ее гуманизм мне не верится. Сейчас, наговорив лишнего, выставив в соцсетях фейки, пути назад у нее нет, остается заигрывать с украинской публикой», — написала в своем блоге Погребняк.

Мария Погребняк, блогер, многодетная мама. Фото: www.globallookpress.com / Ôðîëîâ Ìèõàèë

Блондинка уверена, что соотечественники не примут ни саму Брежневу, ни ее «Вышиванку», ведь для них артистка уже россиянка. Такова участь предателей, заключила Мария Погребняк.

Как известно, вместе с Верой Брежневой Россию покинул и ее супруг — продюсер и композитор Константин Меладзе. Он осудил политику Москвы, но не запретил своим подопечным петь написанные им хиты. При этом украинские коллеги знаменитостей, тут права Погребняк, не принимают солидарности.

Так, исполнительница Анастасия Приходько активно призывает лишить звезд всех наград и объектов недвижимости в Киеве. Ранее 5-tv.ru рассказывал, кого еще Приходько внесла в черный список Украины.