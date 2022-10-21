С дороги: «Кадиллак» не устоял под напором пенсионерки из Краснодара Сегодня, 12:09 50 50 Краснодарская пенсионерка организовала мужчин передвинуть загородивший дорогу трамваю «Кадиллак»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

В Краснодаре трамвай не мог проехать, потому что путь ему преградил припаркованный как попало «Кадиллак».