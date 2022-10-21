Репортаж с передовой: силы ВДВ пошли на штурм на артемовском направлении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

Участвующие в спецоперации по защите Донбасса российские военнослужащие лишили националистов из ВСУ ценного подарка от западных партнеров.

В распоряжении «Известий» оказались эксклюзивные кадры с линии соприкосновения в Донбассе. На артемовском направлении на штурм пошли силы ВДВ. Нашим бойцам уже удалось обнаружить и уничтожить украинскую радиолокационную станцию. Военкор Денис Кулага все покажет.

«Так выглядит работа на восточном фланге артемовского направления. Вместе с подразделениями десантных войск выходим на огневые рубежи», — сообщил под шум работы бронетехники журналист.

По пути встречаем экипажи, которые уже выполнили свое боевое задание. Пока одни пополняют боеукладку, другие занимают специально подготовленные огневые позиции.

Только успели подойти к рубежам — уже на горизонте поднимаются клубы дыма от постоянных разрывов. Но это не мешает бойцам ВДВ сориентировать орудия/

Сейчас мы постоянно слышим, как по этой территории падают снаряды украинских минометчиков. Задача наших орудий — погасить огневые точки украинских силовиков. Беглый огонь залпом, и минометы противника смолкают. Важное время для наших бойцов, чтобы занять отбитую территорию.

«Говорят, что ВСУ маневреннее, чем наши Вооруженные силы. Но на деле мы показываем, что это не так. Мы на голову выше их и выполняем все поставленные задачи нашего высшего командования», — сказал российский военнослужащий.

Эксклюзивные кадры: так сейчас выглядит линия боевого соприкосновения на артемовском направлении — кругом одни руины. Работать приходится на открытой местности

Очень необычная работа сейчас у наших артиллеристов. Точнее, необычная цель. Сейчас разведка обнаружила станцию РЛС украинцев. И сейчас эти расчеты делают все, чтобы уничтожить ее. Им понадобилось всего два выстрела, чтобы лишить украинскую сторону очередного ценного подарка от западных партнеров

Пока расчеты маскируют гаубицу, на огневых рубежах снова работают десантные экипажи самоходок, прикрывая своих братьев по оружию.