Сменить Лиз Трасс могут три человека, каждый хуже другого, и кот

Фото, видео: www.globallookpress.com / Li Ying; 5-tv.ru

Вскоре после объявления об отставке в интернете появилось множество мемов про последнего на текущий момент премьер-министра Великобритании. Чувство юмора британцам не отказало.

Из Британии пришла новость, которую уже месяц ждали и в самом королевстве, и за его пределами. Лиз Трасс ушла в отставку с поста премьер-министра. Та самая Лиз Трасс, которая так и не научилась делать реверансы в королевском дворце, путала Россию с Украиной и много чего еще.

Она продержалась на своем посту всего 44 дня. Меньше всех остальных своих коллег, если не брать уж совсем далекие времена. В начале прошлого века был такой премьер Эндрю Боу, который ушел со своего поста через 209 дней после назначения, но причиной тогда была смертельная болезнь.

Даже такие нелюбимые британские премьеры как Гордон Браун, Борис Джонсон и Тереза Мэй умудрились продержаться у власти по паре-тройке лет. Итак, чем запомнится Лиз Трасс на посту премьера — расскажет корреспондент «Известий» Максим Прихода.

Она уходит, хоть и не устала — ведь проработала всего за полтора месяца работы. Но Лиз Трасс не виновата. Жизнь такая.

«Я вступила в должность в период большой экономической и международной нестабильности. Семьи и предприятия беспокоились о том, как оплатить свои счета. Я признаю, что в сложившейся ситуации я не могу выполнить мандат, на основании которого я была избрана главной Консерватинвой партии», — сказала Трасс, объявляя об отставке.

Едва за Трасс закрылась дверь дома № 10 по Даунинг-стрит, как раздался смех журналистов. Поводов для радости много: вдруг кто-то посмотрел курс фунта стерлингов, который вырос сразу после ее заявления. Или сделал правильную ставку в том самом споре: что произойдет раньше — салат сгниет или Трасс уйдет.

Читайте также Лиз Трасс проиграла салату — британцы хотят сделать премьером кота

Причем она мнила себя настоящим премьером. Рассуждала, что если надо — нажмет на ядерную кнопку. И гордо носила шапку, чтобы как у Маргарет Тэтчер. Кабинет же сформировала прогрессивный. Главным достижением выставляла то, что на ключевых должностях не было белых мужчин. Эта команда спровоцировала такие финансовые потрясения, что пришлось сменить главу казначейства. А фунт впервые стал стоить дешевле доллара!

«Британцы терпеть не могут голых амбиций на пустом месте. Перла вперед как таран и теперь расплачивается за свою самоуверенность. Типичная ошибка школьницы!» — прокомментировал отставку Лиз Трасс бывший вице-мэр Лондона Ричард Барн.

Британцы шутили, что само назначение Лиз Трасс — это причина, по которой королева Елизавета II покинула эту бренную землю. На первой же аудиенции у нового короля запомнился ее неловкий книксен. А на последующих его Величество не скрывал: встречаться с Трасс для него — пытка.

«Ваше Величество, рада видеть вас вновь», — обратилась как-то к Карлу III уже бывший премьер-министр.

«Снова вы. О боже, ладно…» — отреагировал король.

Сейчас кажется удивительным, как ей вообще удалось занять на этот пост. Еще в бытность главой МИД она отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. А когда стала премьером, выяснилось — плохо у нее не только с географией.

«Украина — это гордая страна с долгой историей, в которой она уже познала силу вторжения раньше: от монголов до татар», — хвасталась «познаниями» в истории Лиз Трасс.

С таким премьером и сам британский парламент стал напоминать Верховную раду.

«Стране нечем похвастаться, кроме разрушения экономики и краха партии тори. Двухлетнее замораживание энергопотребления — отменено. Покупки без налогов — исчезли. Экономический авторитет — утрачен. И ее лучший друг — он тоже ушел. Они все ушли. Так почему же она все еще здесь?» — вопрошал минувшим днем лидер Лейбористской партии Великобритании.

Вскоре подавшая в отставку премьер-министр тогда ответила ему: «Я боец, а не трус».

«Лиз Трасс запомнилась тем, что она — никакая. Некомпетентная, непонимающая, не знающая, невнятная, часто невменяемая, с какими-то вредными привычками и постоянными заявлениями, не соответствующими действительности», — отметил политолог Владимир Рогов.

С заявления об отставке не прошло и нескольких часов, как интернет-публика разразилась мемами. Про средство для мытья посуды, бутылки которого хватит на три премьерских срока. Или что всего два премьера осталось до Рождества. Про Британию, похожую на горящий дом, который Трасс и подожгла.

Трасс будет исполнять обязанности еще несколько дней. Ее преемника выберут на следующей неделе. И первый кандидат уже есть — кот Ларри, который служит главным мышеловом. Он уже «заявил» в Twitter, что этой стране не хватает стабильности.

«Король попросил меня стать премьер-министром, потому что этот абсурд продолжается уже достаточно долго», — говорится в публикации.

На деле же выбирать подданным придется из: Риши Сунака, проигравшего предыдущие выборы самой Трасс; незадачливого министра обороны Бена Уоллеса, которого с легкостью обвели вокруг пальца российские пранкеры; и, внезапно, Бориса Джонсона. Боже, храни королевство.