Выгнавший украинок владелец ресторана в Париже заявил об угрозах его семье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Antoine Flament; 5-tv.ru

По словам Алекса Баша, в его заведение явились две провокаторши, рассчитывавшие на бесплатный обед и сервис только потому, что они прибыли из Незалежной.

Владельцу ресторана Le Cosy Montparnasse в Париже Алексу Баша поступают угрозы после конфликта с двумя украинками — мужчина прогнал беженок после словесной перепалки, крикнув им вслед «Да здравствует Путин!». Скандал получил огласку из-за заместителя мэра французской столицы Жан-Люка Ромеро-Мишеля. Он опубликовал в соцсетях видео инцидента. Несмотря на поток негатива, Баша не считает себя неправым. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru он подчеркнул — женщины сами спровоцировали его своей грубостью и наглостью.

«Для меня эти угрозы ничего не меняют. Если бы у меня был ресторан в Киеве, то в таком случае я бы сразу уехал. Это было бы безумно опасно. Но тут не Киев, тут Париж, у нас есть право свободно выражать свое мнение. Для меня они такие же люди, как и все другие», — отметил владелец ресторана.

Баша подробно рассказал о случившемся. По его словам, две женщины, около 50 и 20 лет на вид, зашли в его кафе. Персонал сразу заметил, что обе были уставшие и нервные. Попросились в туалет, пообещали позже сделать заказ — таково условие заведения. Потом посетительницы дважды меняли столик, несколько раз отослали официантку, заявив, что ничего из меню не выбрали.

«В какой-то момент моя официантка подошла в очередной раз с вопросом: „Вы выбрали?“ И тогда они сказали: „Мы украинки“. Моя официантка ответила: „Хорошо, ну и что?“. Дальше началась какая-то словесная перепалка между ними — я не понял. Они встали, чтобы уходить и стали объяснять мне на английском, мол плохая официантка, плохой сервис и так далее», — вспоминает Баша.

Владелец парижского ресторана Le Cosy Montparnasse обвинил украинских беженок в провокации

Беженки, по словам ресторатора, отлично говорили по-английски, с переводчиком смогли изъясниться и по-французски. С собой напиток или блюдо взять отказались, но при этом осыпали персонал обвинениями. Доказать дамам, что им было оказано максимум внимания, не удалось. По мнению Баша, скандалом они решили просто выйти правыми из созданного ими же конфликта. А по факту использовали заведение как бесплатный туалет. К слову, именно такие были в соседнем здании, но беженкам захотелось именно в кафе.

«Я сказал: „Так, я от вас устал, вы можете уйти“. Они пошли, уже открыли дверь, но тут молодая девушка развернулась, взяла телефон с автопереводчиком, стала говорить, мол, мы украинки и устроим вам такую негативную рекламу, расскажем, как у вас плохо и какой тут отвратительный персонал. Я увидел перевод в ее телефоне и ответил: „А, вы украинки? Да здравствует Путин!“. Они были шокированы», — говорит владелец заведения.

Баша возмущен — гости провели в ресторане больше 20 минут, сменили два столика, ничего не заказали, притворились, что не понимают меню и оскорбили официантку. К людям, пришедшим только ради туалета, Баша и его сотрудники привыкли, но угрозы терпеть — нет.

Как подчеркнул ресторатор, он не занимался дискриминацией, а воспользовался своими правами в своей стране. В конце концов, не он гость на Украине, а эти беженки — во Франции. Сейчас, добавил Баша, угрозы поступают уже не только ему, но и его жене Ивоне Смоларек. В соцсетях ее обвиняют в расизме, едва ли не во всех смертных грехах. И это притом, что в доме родителей Смоларек прямо сейчас живут беженцы, а Баша принимал украинцев у себя в марте.

«Я не боюсь их. У меня есть семья, дети, мне нужно заботиться о сотрудниках, я живу открыто. У нас во Франции есть закон, который защищает граждан. Если я выгоняю украинку, это не значит, что я плохо отношусь к украинской нации, это касается и русских, и всех других. Если человек плохо воспитан, то это не имеет ничего общего с его народом. Я думаю, это женщина со своей дочерью просто очень плохо воспитаны», — сказал ресторатор.

Баша подчеркнул, что не считает президента РФ Владимира Путина опасным человеком. Он вообще не видит опасности, которая бы исходила от Путина, от россиян или украинцев. Конфликт двух стран, уверен француз, является результатом манипуляций американских властей. США мечтают взять в свои руки весь мир, их нужно остановить, уверен Баша.

«Если мы сравним, то за 20 лет президентства Путина США убили куда больше людей, чем умирает сейчас. Сегодня американцы стали опасностью для всего мира», — заключил он.

Жена французского ресторатора о конфликте с украинками: они просто хотели воспользоваться ситуацией

Ивона Смоларек отметила в интервью, что главным аргументом в своей линии поведения беженки выбрали происхождение. Тот факт, что они украинки, должен был обеспечить бесплатный туалет, еду, напитки и жалость. Официантка возразила, мол, вы украинки, а я полячка, что дальше? Дамы были возмущены. Жена Баша подчеркнула — гостьи были хорошо одеты, при себе имели дорогие сумочки, говорили по-английски. Просто они считали своим козырем бедственное положение Киева. Почему-то.

«Начиная со вчерашнего дня, с момента, когда видео было опубликовано в интернете, я все время получаю угрозы в мой адрес, в адрес моих детей. Это меня очень беспокоит. Если это продолжится, то я пойду в полицию, потому что никогда не знаешь, к чему это может привести. При этом нет никакой причины. Эти женщины просто хотели воспользоваться ситуацией», — подытожила Смоларек.

Жалобы на поведение беженцев поступают из всех уголков Европы. В Германии наплыв такой, что местные жители переживают о собственной безопасности. Ведь гости буквально крушат предоставленное им жилье, а потом требуют нового. Ранее 5-tv.ru рассказывал также, почему Великобритания сворачивает программу для украинских беженцев.