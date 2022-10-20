Константин Легостаев не вписал в свое будущее Аллу Пугачеву

Фото, видео: Личный архив Константина Легостаева; 5-tv.ru

Финалиста «Фабрики звезд-5» ругали за то, что он не стал тусоваться в кругу популярной певицы и не хайпанул на ее имени.

Алла Пугачева лишь однажды после долгих уговоров приняла участие в реалити-шоу «Фабрика звезд», став наставником, как тогда говорили легендарного сезона. В число финалистов тогда вошел и петербуржец Константин Легостаев.

Вы были на том проекте, где была наставником Алла Борисовна? Как работалось с легендой?

«Работалось? Я сказал бы прямо не работалось. Наверное, жилось, потому что она всем нам завещала, наверное, родную маму. Просто когда она к нам приходила, настолько как-то легко становилась. Мы понимали, что нас поддерживает», — признался певец в интервью ведущей Светлане Шевченко в студии 5-tv.ru.

Он отметил потрясающую харизму Пугачевой, добавив, что ему уроки ее были не очень нужны, так как с ней достаточно было просто поговорить:

«И ты уже понимал, каким должен быть настоящий артист. И на сцене, не только на сцене, и в жизни тоже она была самой собой. Я не считаю, что она играет там всю жизнь. Сейчас очень многое про Аллу Борисовну говорится. Я не хочу даже это вообще обсуждать. Я говорю об Алле Борисовне, как о человеке, как об артисте. Это потрясающий человек», — подчеркивает Легостаев.

Артист признается, что при этом Пугачева после проекта ему не помогала. Да и ему было это не особо нужно, так как к тому времени он был уже готовым артистом, а также автором множества хитов для коллег по цеху.

«Я как-то привык идти своей дорогой и при этом не играть никакие роли, не ввязываться, никакие какие-то специальные, реальные какие-то дела, лишь бы туда влезть, лишь бы там о тебе написали, лишь бы еще что-то. Мне много говорили по поводу Аллы Борисовны, что вот тебе надо было пойти там на поводу побольше тусоваться, чтобы какие-то интриги, чтобы чего-то писали про тебя. Нет-нет-нет, ни в коем случае. Я никогда не хотел идти такой дорогой и вписывать в это дело еще Аллу Борисовну», — резюмировал Легостаев.

Еще больше звездных историй в проекте «Отличная жизнь».