Фото, видео: Личный архив Константина Легостаева; 5-tv.ru

В пятом сезоне, где наставником была Алла Пугачева, он пришел уже готовым и опытным артистом.

«Фабрика звезд» была подарком судьбы для готовых артистов. Такое мнение в интервью ведущей Светлане Шевченко высказал в студии 5-tv.ru певец и композитор Константин Легостаев.

В этом году популярнейшее в нулевые реалити-шоу отмечает 20-летие. В интервью «фабриканты» высказывают разное отношение, кто-то жалуется, что его после окончания не поддержали, кто-то не может до сих пор справиться с психологическими травмами.

«Была дата 17 сентября, когда мы с вещами просто заехали в дом, в котором мы будем три месяца вместе жить без права переписки. Поэтому какие впечатления? Самые яркие, прекрасные впечатления, которым я очень благодарен. Я считаю, что это подарок судьбы вообще оказаться на таком проекте. Потому что не каждый артист, который состоялся, не благодаря подобным проектам… Я думаю, каждому артисту, прям, вот мечталось бы кайфануть вот так. Потому что это немножечко совсем другая история. Там все как-то по-другому было», — вспоминает о тех временах Легостаев.

Певец отмечает, что за короткий период, всего три месяца, через каждого участника проходил огромный объем информации, а после выпуска все выходили другими людьми. И дело было не в опыте, большинство из них, как и он сам, уже к тому моменты были готовыми артистами. А вот за бесплатно получить такой огромный пиар, который по тем временам стоил колоссальных денег, больше было негде.

Константин Легостаев — о том, как выжил в Черном море, Родине и популярности

Легостаев напомнил, что на «Фабрике звезд» никто никого не держал, двери были всегда открыты. Правда, только на выход. Обратно вернуться было уже невозможно. А что касается тех, кто жалуется на психологические травмы, Легостаев полагает, что если человек не готов к тому, что на него свалится такой объем всего или он чего-то не достоин, то «любой может с ума сойти».

Ранее 5-tv.ru публиковал интервью еще одного финалиста «Фабрики звезд» Дмитрия Бикбаева, в котором он признавался, что популярное реалити — психологический эксперимент, в котором основной целью для повышения рейтингов была попытка всех стравить между собой.