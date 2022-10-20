«Как такое возможно?»: Шестилетний сын Алсу превзошел своих сестер

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Певица рассказала, как ее семья справлялась с трудностями.

Алсу сейчас не только популярная на отечественной эстраде певица, но и счастливая мама. 39-летняя артистка воспитывает троих детей и прекрасно знает о всех трудностях, которые могут возникнуть между маленькими наследниками. В интервью изданию 7Дней.ru Алсу рассказала, как справлялась с проблемами взаимоотношений в семье.

Супругу Яну Абрамову певица подарила двух дочек — Сафину и Микеллу. В 2016 году она стала мамой в третий раз и родила сына Рафаэля. Вполне ожидаемо, что старшие дети могут испытывать ревность после пополнения в семье, однако Алсу утверждает, что их семью это не коснулось.

«Когда родился Рафаэль, Сафине было почти 10 лет, Микелле — 8, уже сознательный возраст. Если бы это случилось раньше, наверное, ревность могла бы возникнуть. А вот между самими девочками, конечно, существовала здоровая конкуренция, они же погодки и всегда занимались чем-то схожим», — поделилась певица.

Алсу вспоминает - переходный возраст у Сафины прошел почти незаметно. У Микеллы были перепады настроения, но эмоциональность важна для творческой личности. Исполнительница отметила, что дочки помогают ей в воспитании сына. Для маленького Рафаэля девочки становятся настоящим примером.

Алсу также рассказала, что шестилетний Рафаэль в некоторых вещах уже превзошел своих сестер. По ее словам, мальчик растет таким талантливым, что ему под силу делать то, что не могут многие взрослые.

«Такого уникального слуха, как у него, ни у Сафины, ни у Микеллы в шесть лет не было. Пою песню в непривычной для него тональности, затем прошу Рафаэля исполнить мелодию в оригинальной тональности, и сын легко это делает! Даже Сафина, у которой совершенный слух, удивляется: «Мама, как такое возможно?!», — объяснила Алсу.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Алсу рассказала о своих детских комплексах.