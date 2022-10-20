«Неугодна королю»: почему Лиз Трасс решила уйти с поста премьера Британии

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool; ВКонтакте / Антон Викторович Бредихин; Ruptly; 5-tv.ru

Политолог Антон Бредихин считает, что уход Трасс подтверждает факт того, что кандидатура нового главы парламента уже выбрана.

Британская история запомнит премьер-министра Лиз Трасс самым коротким и бесславным правлением. Она пробыла на посту всего 45 дней. До этого в истории парламента Великобритании меньше всех «у руля» был Джордж Каннинг. Он умер в 1827 году, не пережив свой 119-й день в кресле премьера.

«Тори» предрекали Трасс такой политический финал. Британская газета The Telegraph передавала заявления политиков о том, что правление Трасс находится «при смерти». Кто инициировал эту отставку и есть ли здесь «королевский след», политолог Антон Бредихин в беседе с 5-tv.ru озвучил возможные причины позорного ухода главы парламента.

«Здесь, видимо, была очень четкая позиция Карла III. Слишком много аналитиков говорили, что Лиз Трасс останется, что она нужна британскому королю с целью сохранить какой-то баланс силы и, соответственно, действующий курс политики. Поэтому то, что она уходит, конечно, для многих — это шок. Действительно, таких примеров очень мало и, соответственно, то, что она оказалась не угодна королю — это, наверное, единственная причина, которая и способствовала ее столь скоротечному уходу», — считает эксперт.

Немилость 73-летнего короля, который сам пробыл на британском троне неполных два месяца, может быть связана с тем, что «срок годности» премьера истек и ей нашли замену.

«У него (Карла III — прим. ред.) уже есть свое видение того, кто будет следующим премьером. Не зря Лиз Трасс подчеркнула, что она будет оставаться на посту ровно до тех пор, пока не будет найден преемник. Видимо, это будет очень скоро, соответственно, принято и скоро объявлено», — рассуждает политолог Бредихин.

Будет ли преемник Лиз Трасс опытным и авторитетным политиком, который сможет вывести страну из кризиса и оживить английскую экономику, — покажет время. Пока же эту политическую сверхзадачу, видимо, поставили на паузу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лиз Трасс уходит в отставку после шести недель в кресле премьера.