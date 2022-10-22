О чем говорят сны: как подсознание предупреждает вас об опасностях

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Почему людям снятся вещие или повторяющиеся сны? Вполне возможно, что они сигнализируют о чем-то важном.

Сновидения — одна из областей, о которой ученые знают крайне мало. Эксперты до сих пор не могут дать ответы на многие вопросы, касающиеся этого явления.

Сибкрай.ru пишет, что специалисты делят все сны на несколько категорий, и если научиться прислушиваться к своему сознанию, то можно изменить свою жизнь.

Сны физиологического порядка возникают под воздействием определенных условий. Если человек проводил много времени на улице в морозный день, то ему, соответственно, может присниться пурга, метель, много льда и снега. По такому же алгоритму человека могут посещать сны эротического характера. Длительное половое воздержание может их спровоцировать.

Ежедневные сны отражают события, которые случились с человеком за день. Как правило, такие сны запоминаются плохо, а на утро вы с трудом удается вспомнить, снилось ли вообще что-нибудь. Ежедневные сны не носят яркий эмоциональный характер, если за сутки не произошло особенных событий.

Реалистичные сны воспроизводят то, что уже случалось в жизни человека. Во время сна спящий будто заново переживает определенные события, которые много для него значат, заново переосмысливая произошедшее. На самом деле такие сны не несут много смысла, а спровоцировать их могут шум дождя, ветер за окном или бой часов.

Повторяющийся сон пропадать на некоторое время и возвращаться снова. Он может указывать на нерешенную проблему, от которой человек постоянно убегает. Нужно попробовать понять, о чем пытается сообщить подсознание.

Вещие сны предупреждают человека о сложностях и чаще всего несут негативную окраску. Подсознание предлагает минимизировать последствия от события, которое человеку предстоит пережить. Нужно проанализировать его возможные варианты развития. Если вещие сны несут позитивную окраску, то просто ждите радостную весть.

Предупреждающие сны говорят о том, что надо что-то исправить. Например, сон о вождении машины, которая попадает в аварию или в ней что-то ломается, может сигнализировать об откладывании проверки или ремонта автомобиля. Сон-предупреждение намекает, что пора взяться за дело, иначе последствий не миновать!

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