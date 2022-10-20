Звездный адвокат Жорин рассказал, что ждет Большову после смертельного ДТП

Адвокат Жорин считает, что даже в худшем случае Анну Большову после ДТП не ждет тюремный срок

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Instagram* / advokatzhorin; 5-tv.ru

Он подчеркнул, что строить какие-то прогнозы или предположения в данном случае следует крайне осторожно, поскольку мы не знаем всех обстоятельств этой истории.

Актриса Анна Большова попала в смертельное ДТП в Калужской области. Попавшая под колеса машины артистки женщина умерла на месте происшествия. Звездный адвокат Сергей Жорин рассказал, какая ответственность может ждать Большову в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru.

Он подчеркнул, что строить какие-то прогнозы или предположения в данном случае следует крайне осторожно, поскольку мы не знаем всех обстоятельств этой истории.

«Самое неприятное будет, если действия актрисы будут квалифицированы по части 3 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Эта статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы», — сказал Жорин.

Он добавил, что, с учетом появившейся в СМИ информации, что Большова не скрывалась с места происшествия, была трезва, сама вызвала полицию, скорую помощь и сделала все возможно, чтобы минимизировать последствия ДТП, скорее всего дело не дойдет до тюремного заключения.

«Учитывая все эти обстоятельства, можно с высокой степенью вероятности предполагать, что, даже если ее действия квалифицируют по части 3 статьи 264 УК РФ, наказание не будет связано с лишением свободы», — сказал Жорин.

Адвокат подчеркнул, что действия актрисы могут быть квалифицированы и по другим статьям УК РФ — это зависит от ряда обстоятельств и решение об этом будет приниматься по итогам проверки.



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