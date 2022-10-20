И нашим и вашим: почему Турция продает Украине боевые беспилотники

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Турция поставляет Украине боевые беспилотники, а с Россией работает в тесном сотрудничестве по «Турецкому потоку».

Анкара продает Киеву боевые беспилотники и при этом остается союзником РФ. Как минимум, государства связывает и в прямом, и в переносном смысле «Турецкий поток». Не двойные ли это стандарты — ратовать за мир, поставлять оружие сопернику, выстраивать экономические связи с РФ и дружить с двумя воющими странами? На эти вопросы в эксклюзивном интервью 5-tv.ru ответил политолог Алексей Мартынов.

Бизнес — ничего личного

Эксперт не видит ничего критичного в том, что Турция продает Украине беспилотные аппараты «Байрактар». Причем продолжает делать это даже после того, как РФ призвала Анкару пересмотреть свою позицию, чтобы не усиливать агрессию со стороны Незалежной.

Собеседник объясняет такое поведение Анкары экономической выгодой. По его мнению, страна имеет на это право и думать обратное — проявление инфантильности.

«У нас такое инфантильное представление в СМИ и экспертном сообществе об окружающем мире. У них есть, что продать, они продают туда, где покупают. Ну, наверное, это может кому-то не нравиться. Нам, например. Ну, хорошо — ну мы же не покупаем у них эти „Байрактары“. В свое время, если бы купили у них, может, они бы не продавали на Украину», — пояснил эксперт.

Он отметил, что если абстрагироваться от российско-украинского конфликта эмоционально, то со стороны все происходящее выглядит как полигон для демонстрации возможностей военно-промышленного комплекса разных стран. Также это возможность посмотреть, как «все эти системы взаимодействуют», считает политолог.

При этом он добавил, что технические характеристики турецких беспилотников не впечатляют. Они значительно уступают некоторым видам российских и точно иранских. Единственные плюсы «Байрактар» в том, что их производство поставлено на поток и у них привлекательная цена.

Газопровод дружбы

В части «Турецкого потока» — здесь присутствует очень тесное партнерство Москвы и Анкары, считает Мартынов. А российско-украинский конфликт сделал проект еще более привлекательным для Турции.

«Накануне Эрдоган выступал по этому поводу и с плохо скрываемым удовольствием на лице сообщил, что никаких разногласий с РФ насчет энергетических проектов нет. Я напомню, что речь идет о создании европейского хаба по транспортировке и продаже российского газа. То есть именно через „Турецкий поток“. Его будут усиливать, еще две или три нитки строить, то есть будет больше проходной объем. И в этом смысле у Эрдогана будет газовый хаб, он будет контролировать объемы и цены для европейцев. Для него это вообще моральная и материальная сатисфакция за все унижения последних 25 лет, которые Турция терпела от Евросоюза», — не сомневается политолог.

Он напомнил, что Турцию кормят обещаниями на счет членства в Евросоюзе много лет. Но теперь президент дождался того самого момента, когда условия в отношениях с ЕС будет ставить он.

«Все, что связано с угрозой газового хаба в Турции — все будет отрабатываться на опережение, здесь даже нет сомнения. В этом одна из идей создания турецкого хаба и, обращу внимание, что это идея президента Путина», — подчеркнул политолог.

В завершение эксперт заметил, что Анкара — одна из самых заинтересованных сторон в российско-украинском конфликте.

«Я напомню, что Турция вообще-то член НАТО, ну и что. Это такое все: кому война, кому майка одна. И вообще турки — одни из самых выгодных приобретателей всего этого кризиса, что сейчас происходит. И продают, и хаб газовый получают, и все, что хотите. Прям удивительно. Не сильно образованный, но природно неглупый человек Эрдоган настроил эту всю историю», — заключил Мартынов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Эрдоган призвал Зеленского к дипломатическому решению конфликта на Украине.