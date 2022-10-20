«Это травма»: хладнокровие Большовой спустя четыре дня после ДТП указывает на ее боль

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Федоренко; 5-tv.ru

Знаменитость старается держать себя в руках, но это чревато необратимыми последствиями.

Российская актриса Анна Большова, которая насмерть сбила женщину в Калужской области, сознательно сдерживает эмоции, которые ей нужно выплеснуть. Такое мнение выразила психолог Ирена Сирма в беседе с 5-tv.ru.

По ее словам, больше всего в подобных случаях ощущаются чувства вины и обиды. Сейчас артистке важно вернуть состояние контроля над собой и своей жизнью.

«Что нужно делать? Это обычный слив эмоций. Не проживать ничего. Неважно, на бумагу она это делает, диктофон, другому человеку. Просто, как будто ей сказали — говори. И вот, идет потоком слив чувств. Все подряд, вплоть до мата, пока это проговаривание не станет чем-то банальным, энергии там не будет», — объяснила Сирма.

В том числе эксперт объяснила хладнокровное спокойствие актрисы на интервью, данное через четыре дня после трагедии. По мнению психолога, сдерживание эмоций негативно отразится на ментальном здоровье звезды. Посттравматический синдром продолжит развиваться, пока Анна не отпустит ситуацию и не «сольет» чудовищные эмоции.

«Она актриса и видно, что умеет владеть эмоциями, она отключает свою эмоциональную часть. Она говорит от головы, то, что нужно сказать. Так срабатывают психологические защиты. Проблема возникает, когда эти защиты разрастаются», — сказала Ирена.

По мнению эксперта, если артистка продолжит скрываться от собственных переживаний, то будет долго страдать от посттравматического синдрома. Сейчас звезде необходима психологическая помощь, ведь Большова изо всех сил пытается сдержать бурю страхов и переживаний внутри себя. Такими темпами у актрисы разовьется невроз, считает специалист.

«Это травма. Она просто держится. <…> Я это вижу по жестам, по мимике. Она сбивается в речи своей. Все равно, есть что-то, что выдает внутреннее волнение. Самое худшее, что сейчас может быть — это держаться», — считает Сирма.

Известно, что после трагедии Большова незамедлительно позвонила в полицию и скорую. По предварительной информации, жертва ДТП внезапно появилась перед автомобилем звезды в темное время суток. Погибшая была в сильно нетрезвом состоянии и умерла до приезда врачей.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий актера Валерия Баринова по поводу ДТП с Анной Большовой.