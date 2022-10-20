«Смотреть страшно»: Солнцев высмеял располневшего Баскова

Рустам Солнцев заявил, что в Новый год никому не захочется смотреть на располневшего Баскова

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев

Знаменитость считает, что в этом году вместо новых новогодних программ покажут нарезку старых, потому что людям сейчас не до веселья.

Блогер Рустам Солнцев считает, что новогодние «Голубые огоньки» в этом году будут не актуальны. Из-за сложной ситуации лучше в этот раз взять паузу. Кроме того, люди не захотят смотреть на растолстевшего певца Николая Баскова. Об этом он рассказал в беседе с Teleprogramma.pro.

«Баскова никто точно смотреть не будет, учитывая то, что он наел себе такую большую „хомячью пачку“. Страшно смотреть просто», — сказал он.

По мнению знаменитости, в 2022 году по телевизору покажут нарезки из прошлых новогодних программ. По его словам, людям сейчас не до веселья, потому что повестка «двигается в сторону апокалипсиса». Солнцев отметил, что было странно перед ним «еще и станцевать» в Новом году с Николаем Басковым. Однако он указал, что нельзя отнимать праздник у детей, но «Голубые огоньки» на телевидении не имеют к ним никакого отношения.

Как ранее писал 5-tv.ru, Рустам Солнцев посоветовал телеведущей Ольге Орловой «сбавить обороты» и побольше думать о своем нынешнем состоянии.