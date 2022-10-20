Минобороны: ВС РФ сорвали попытки ВСУ форсировать реку Жеребец в Донбассе

Фото, видео: © РИА Новости / Виктор Антонюк; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Бойцы продолжают защищать мирных людей от бесчинств украинских боевиков.

Российские войска сорвали попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать реку Жеребец в Донбассе. Об этом в рамках брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«На Краснолиманском направлении сосредоточенным огнем российских войск сорваны попытки подразделений ВСУ форсировать реку Жеребец в районах населенных пунктов Надия, Стельмаховка, Макеевка Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики», — доложил генерал-лейтенант.

Также офицер сообщил, что артиллерия и удары армейской авиации отбросили противника на исходные позиции. По его словам, уничтожены более 40 боевиков, а также две боевые бронированные машины и три пикапа.

Россия продолжает проведение специальной военной операции (СВО) на Украине. Ее цель — уничтожение неонацистов, защита мирного населения от геноцида киевского режима, снижение боевого потенциала, демилитаризация и денацификация Незалежной.

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