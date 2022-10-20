Налог платежом красен: что важно знать о продаже недвижимости

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Эксперты пояснили, в каких случаях нужно делиться прибылью с государством, какая это сумма и есть ли для кого-то преференции.

Какая недвижимость облагается налогом, кому полагаются преференции при продаже и с какой суммы прибыли нужно платить деньги в госказну? На эти и другие вопросы aif.ru ответили эксперты.

В беседе с изданием адвокат Владимир Постанюк подчеркнул, что налогом облагается любая недвижимость — не важно, что это: дом, квартира, дача или гараж. Сумма, которую обязан выплатить гражданин, получивший доход, составляет 13% от разницы между ценой покупки и продажи.

Однако российское законодательство обязывает далеко не всех собственников делиться прибылью с государством. Это правило распространяется только на тех, кто владеет недвижимостью менее пяти лет.

«А вот если основание собственности на недвижимость — приватизация или наследство, тогда налог нужно платить со всей суммы продажи», — пояснил президент Межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования Александра Белоус.

К примеру, добавил он, квартира куплена за десять миллионов, продается за 11 — будьте добры 1 миллион 400 тысяч отдать государству.

Или другой вариант — подождать три года. Дело в том, как пояснила генеральный директор юридической компании, кандидат юридических наук Оксана Васильева, что в налоговое законодательство были внесены изменения, они освобождают граждан РФ от уплаты налогов и подачи налоговой декларации, если недвижимость продается через три года после приватизации.

Кроме того, налогом не облагается недвижимость, находящаяся в собственности три года, в следующих случаях: если человеку она досталась по наследству или договору дарения от родственников; по договору ренты, или когда у владельца недвижимости на день регистрации перехода права собственности отсутствует другая недвижимость.

Есть в законодательстве преференции и для пенсионеров — они вообще не обязаны платить налог с продажи недвижимости. Но правила распространяются на один объект. Если человек вздумает продавать еще, например, гараж или дачу, тогда поделиться с госказной придется, пояснила юрист Татьяна Елистратова.

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