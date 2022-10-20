Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области

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Знаменитость сама позвонила в полицию и вызвала скорую.

Российская актриса Анна Большова попала в ДТП — она сбила женщину на дороге в Калужской области. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Известно, что артистка была трезвой и ехала одна.

По предварительным данным, во время происшествия звезда передвигалась на своем «Ауди» в Калужской области в Жуковском районе. После случившегося Большова самостоятельно позвонила в полицию и незамедлительно вызвала скорую помощь. Она объяснила, что наехала на пешехода из-за низкой освещенности. Несмотря на оперативность действий, пострадавшая умерла до приезда врачей.

Ранее произошла похожая трагедия в Истре, но в тот раз пешеходами оказались две несовершеннолетние сестры. Водитель мусоровоза не заметил девочек на дороге, из-за чего наехал на них во время поворота. Одна из сестер умерла на месте, а вторая была госпитализирована. 5-tv.ru публиковал видео момента наезда.