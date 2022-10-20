Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

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Ведомство существовало с 2004 года, документ вступает в силу со дня подписания.

Указ об упразднении Федерального агентства по туризму — Ростуризма подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Передать Министерству экономического развития Российской Федерации функции упраздняемого Федерального агентства по туризму», — говорится в указе.

Отмечено, что решение принято для совершенствования госуправления в туристической сфере. Таким образом Минэкономразвития — правопреемник Ростуризма, включая судебные обязательства агентства. Документ имеет силу со дня подписания. Туристическая сфера будет курироваться вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Ростуризм существовал с 2004 года. С 2019-го ведомством руководила Зарина Догузова

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