Ани Лорак заметно похорошела после прессинга хейтеров по поводу внешности

Эмилия Малинина 166

Ани Лорак опубликовала видео со съемок нового клипа

Ани Лорак заметно похорошела после прессинга хейтеров по поводу внешности

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Знаменитость столкнулась с волной негатива от обезумевшей украинской публики, которая ищет любой повод для критики.

Певица Ани Лорак решилась на кардинальные перемены во внешнем виде. В социальных сетях звезда объявила о выходе нового клипа, а также показала процесс съемок на видео. В кадре артистка выглядит сногсшибательно: длинные кудрявые локоны, спускающиеся до пола, и шикарное черное платье с пикантным вырезом на юбке.

Очевидно, что роскошные волосы созданы благодаря добавлению искусственных прядей, ведь понадобятся десятилетия для отращивания подобной длины. Однако поклонники не придали этому значения, в комментариях под публикацией оказалось много комплиментов.

«Что-то новое и необычное. Люблю, когда вы экспериментируете»;

«Какая красавица! Невероятные кадры. Очень красиво»;

«Единственная и неповторимая дива снова сияет», — обрадовались подписчики.

При этом премьера клипа стала не единственным поводом для обсуждения. Известно, что Ани Лорак построила карьеру не только в России, но и на Украине. После начала спецоперации звезда предпочла не высказывать свою политическую позицию.

Украинцы восприняли молчание вокалистки как поддержку России, поэтому под любым ее постом в соцсетях оставляют максимально негативные комментарии. На этот раз украинских поклонников возмутило, что песня поется на русском языке.

«Потерялась? Не можешь найти родину?»;

«На русском песня? Просто ужас!»;

«Как же она мне нравилась, но у денег нет родины»;

«Вся Украина ждет, когда эту мразь лишат гражданства и всех наград», — написали хейтеры.

К слову, неопределенность позиции стала не единственной причиной ненависти публики. Ранее звезду жестко раскритиковали за внешний вид, обвинив в наборе лишних килограммов. 5-tv.ru публиковал мнение хирурга по поводу облика Ани Лорак.

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