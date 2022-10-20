Ани Лорак заметно похорошела после прессинга хейтеров по поводу внешности

Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС

Знаменитость столкнулась с волной негатива от обезумевшей украинской публики, которая ищет любой повод для критики.

Певица Ани Лорак решилась на кардинальные перемены во внешнем виде. В социальных сетях звезда объявила о выходе нового клипа, а также показала процесс съемок на видео. В кадре артистка выглядит сногсшибательно: длинные кудрявые локоны, спускающиеся до пола, и шикарное черное платье с пикантным вырезом на юбке.

Очевидно, что роскошные волосы созданы благодаря добавлению искусственных прядей, ведь понадобятся десятилетия для отращивания подобной длины. Однако поклонники не придали этому значения, в комментариях под публикацией оказалось много комплиментов.

«Что-то новое и необычное. Люблю, когда вы экспериментируете»;

«Какая красавица! Невероятные кадры. Очень красиво»;

«Единственная и неповторимая дива снова сияет», — обрадовались подписчики.

При этом премьера клипа стала не единственным поводом для обсуждения. Известно, что Ани Лорак построила карьеру не только в России, но и на Украине. После начала спецоперации звезда предпочла не высказывать свою политическую позицию.

Украинцы восприняли молчание вокалистки как поддержку России, поэтому под любым ее постом в соцсетях оставляют максимально негативные комментарии. На этот раз украинских поклонников возмутило, что песня поется на русском языке.

«Потерялась? Не можешь найти родину?»;

«На русском песня? Просто ужас!»;

«Как же она мне нравилась, но у денег нет родины»;

«Вся Украина ждет, когда эту мразь лишат гражданства и всех наград», — написали хейтеры.

К слову, неопределенность позиции стала не единственной причиной ненависти публики. Ранее звезду жестко раскритиковали за внешний вид, обвинив в наборе лишних килограммов. 5-tv.ru публиковал мнение хирурга по поводу облика Ани Лорак.