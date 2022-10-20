Сыт и счастлив: особенности диеты по группе крови

Фото: www.globallookpress.com / Annette Riedl

Сегодня ее выбирают многие голливудские звезды, известные журналисты, политики.

Диета по группе крове — в пятерке лучших в мире. Ее выбирают многие голливудские звезды, известные журналисты, политики — дизайнер Tommy Hilfiger, актрисы Камерон Диас и Деми Мур. Несмотря на то, что эффективность данного способа похудения не доказана, люди не перестают в него верить.

Как напоминает издание URA.RU, автор диеты — Питер д’Адамо. По мнению натуропата, группы крови человека сформировались в результате таких факторов, как условия жизни, деятельность, питание человека. Но именно последний фактор стал определяющим.

То есть, охотники ели мясо убитых животных и рыбы — так сформировалась первая группа крови. У обладателей второй предки — земледельцы, которые питались растительной пищей. Кочевой народ приручал домашних животных и, соответственно, питался молочными продуктами, у их потомков третья группа крови. И есть еще четвертая — она считается относительно новой, возникшей в результате объединения земледельцев и кочевников.

Простыми словами, представителям каждой группы крови ученый предлагает употреблять продукты по примеру предков. Если придерживаться этого принципа, у человека не будет проблем с обменными процессами, организм будет работать по часам, усваивать полезные вещества. Все это гарантирует здоровье и стройность.

Конечно, в диете много нюансов — при подборе питания учитываются резус-фактор, а также континент происхождения расы человека: африканская, индоевропейская, азиатская.

Каждому по вкусу

I (0) — отдать предпочтение мясным и рыбным продуктам и минимизировать углеводы. Не рекомендуется есть молочку, бобовые, зерновые. А вот овощи зеленого цвета обязательно включить в рацион.

II (A) — лучше вообще придерживаться вегетарианства. А вот фрукты, овощи, злаки, бобовые, соки — ваше все.

III (В) — на мясо не налегать, а вот на растительную пищу — пожалуйста. И на молочные продукты — тоже. В сторону — зерновые культуры.

IV (АВ) — от жира пользы не будет, ключ к стройности и здоровью — в продуктах, богатых пищевыми волокнами. Можно также молочные и морепродукты. Некоторые виды мяса и кукуруза — под запретом.

Общие рекомендации

— Пищу отваривать, запекать, готовить на пару, гриле или тушить;

— В день питаться пять раз, два из которых — перекусы.

— Полностью отказаться от копченостей и слишком соленой и жирной пищи. Даже если вы «охотники», это не повод налегать на жирную свинину.

Достоинства и недостатки

Диета считается сытой, сбалансированной и очень разнообразной. И что важно — не нужно считать калории. Но и тазами конечно есть тоже не нужно — желудок не выдержит.

Огорчаться, что вес не уходит, не стоит. Возможно, вам эта диета просто не походит, ведь научно доказанных данных о ее эффективности нет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, возможно ли, по мнению диетологов, есть и худеть одновременно.