Успокоить и объяснить: как говорить с ребенком о спецоперации на Украине

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Дети быстро впитывают информацию, поэтому важно спокойно и равномерно объяснить им происходящее в мире.

Сейчас — непростое время для нашей страны. Украинский конфликт сильно беспокоит россиян — неопределенное будущее пугает их, а страх перед неизвестностью вводит в ступор. Шаткое ментальное состояние передается от родителей к детям, в такой момент очень важно объяснить ребенку положение в мире и важность проводимой Россией спецоперации (СВО).

В беседе с изданием KP.RU психолог сектора экстренного реагирования и психологического консультирования Федерального координационного центра по обеспечению психологической службы в системе образования РФ ФГБОУ ВО Московского государственного психолого-педагогического университета Ольга Комолова объяснила, как вести себя с ребенком в такой ситуации.

«Начинать разговаривать на эти темы можно уже лет с четырех-пяти. Цель такого разговора — дать ребенку ощущение безопасности и опоры на взрослого. Важно донести правдивую информацию, адаптировав ее под возраст и характер ребенка так, чтобы она была понятна», — сообщила она.

С чего начать

В том числе эксперт призвала проводить разговор в спокойных тонах и выбрать комфортную локацию для беседы. В начале разъяснений необходимо выяснить, что именно чаду уже известно о спецоперации и мобилизации, какие факты о событиях в мире он понимает.

По словам Комоловой, сообщать о событиях стоит доступным языком и воздержаться от пугающих подробностей. В такой момент важно держать в голове, что смысл разговора заключается в успокоении, а не нагнетании. Младшим детям историю происходящих событий можно пересказать в формате сказки или детской истории.

«Сказать, например, что «поссориться могут и страны между собой и многие взрослые сейчас, в том числе и наш папа/брат/дедушка (если в семье есть мобилизованный) пытаются договориться и решить эту ситуацию, но не всегда это получается мирно. <…> Мы здесь находимся в безопасности. У нас есть семья, мы с тобой вместе, мы справимся», — посоветовала психолог.

Как говорить с подростками

Эксперт отметила, что для старших детей важно обозначить собственную позицию, чтобы этот мотив взялся у них за основу. При этом стоит не только говорить самому, но и не забывать слушать мнение подростка. В их возрасте может разыграться много эмоций по поводу происходящего, что абсолютно нормально, по словам специалиста.

«В разговоре ребенок может задавать вопросы, в том числе и неудобные. Например, „А когда папа вернется?“, „Почему он долго не звонит?“, „А дедушка может погибнуть?“. Важно на них честно и соответственно возрасту ребенка отвечать, это поможет ребенку сориентироваться, сложить в голове целостную картинку происходящего», — призвала Комолова.

Не забывать о жизненном многообразии

Как заявила психолог, в такой ситуации важно оградить детей от травмирующей информации. Конечно, в современном мире не получится полностью исключить новостную повестку, однако максимально минимизировать контакты с неприятными новостями все-таки нужно.

«Чем меньше ребенок слушает и смотрит новости по телевизору, чем меньше мы при нем их обсуждаем, спорим на политические темы, тем меньше он получает травмирующей информации, меньше становится эмоциональное напряжение и тревожность», — сообщила специалист.

При этом нельзя забывать об удовольствиях. Полное погружение в происходящее нанесет вред психике, поэтому необходимо иногда абстрагироваться от мировых событий. Например, играть в игры, общаться с друзьями, узнавать новое на школьных занятиях или заниматься любимым делом.

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