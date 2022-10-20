«Натуральный обмен»: в Европе задержали сына губернатора Красноярского края

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Упоминаются поставки чувствительных, в том числе секретных технологий в Россию, торговля нефтью и еще десять пунктов обвинения.

Сын губернатора Красноярского края Артем Усс оказался среди задержанных на территории Евросоюза россиян — сейчас их готовят к экстрадиции в США. Американцы обвиняют наших сограждан в поставке чувствительных технологий в Россию, торговле венесуэльской нефтью и уклонении от санкций. Что грозит задержанным и при чем тут осужденная за наркотики баскетболистка из США, разбирался Леонид Китрарь.

Поставки чувствительных, в том числе секретных технологий в Россию, торговля нефтью и еще десять пунктов обвинения. Среди задержанных в Италии — сын губернатора Красноярского края Артем Усс.

Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России.

Политический окрас этих обвинений очевиден.

Впрочем, Минфин США и не скрывает, что преследует и будет преследовать всех, кто хоть как-то связан со специальной военной операцией и российской оборонкой.

Как утверждают американцы, Орехов и Усс были владельцами частной немецкой компании Nord-Deutsche Industrieanlagenbau GmbH. В этой же компании работала и Кузургашева. А также занимала пост исполнительного директора еще в одной компании. Телегин и Туляков, по версии США, были российскими заказчиками для немецкой фирмы и скупали военные технологии. Еще двое — Хуан Понсе и Хуан Сото, якобы, выступали посредниками при покупке Венесуэльской нефти.

«Они пытаются заставить нас, чтобы мы выполняли те требования, которые они сформулировали в связи с этими санкциями. И это как раз та ключевая проблема — должны ли граждане России подчиняться тем законам, тем требованиям, которые создают Соединенные Штаты Америки», — задается вопросом политолог Юрий Светлов.

Интересно, что Орехова задержали еще 17 числа в Германии. А вот санкции против него были опубликованы только вчера. Отдельным сообщением Минфин США ввел ограничения против российского гражданина, его немецкой компании и фирмы, зарегистрированной в Эмиратах. И, судя по всему, торговля нефтью тут значит намного больше, чем все остальное. Или же в этом случае — проще собрать доказательства.

«Нужен был повод, поводом стало невыполнение санкций со стороны этих людей. То бишь, они покупали и продавали российскую нефть. Невыполнение санкций состояло в том, что они занимались тем, чем они занимались для Европы все предыдущие годы», — подчеркнул политолог Дмитрий Журавлев.

Есть и еще одна версия. Американцы уже давно пытаются обменять баскетболистку, задержанную в России с наркотическими веществами, и шпиона Пола Уилана на Виктора Бута. Россия настаивает на формуле «два на два». Вполне вероятно, сын российского губернатора Усса может стать еще одним из тех, кого предложат на обмен перед грядущими американскими выборами.

«Мы увидим очень большую активность в ближайшие 17 дней, которые остались до выборов. Особенно потому, что Байдену нужно показать американцам, что он якобы помогает Украине выиграть. Он хочет показать, что может победить Россию, Путина. Для него это самое важное», — отмечает политолог Джон Вароли.

Пока из всего списка американцы задержали только двоих — Артема Усса и Юрия Орехова. В ближайшее время США планируют начать процедуру экстрадиции. По совокупности обвинений обоим может грозить около 30 лет тюрьмы.