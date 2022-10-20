В РФ стали охотнее нанимать кандидатов в возрасте и женщин

Фото, видео: www.globallookpress.com / Val Thoermer; 5-tv.ru

Считается, что такие работники могут обеспечить стабильность бизнесу.

Много свободных вакансий — для женщин и возрастных кандидатов — теперь в России. «Известия» узнали, как изменился рынок труда на фоне СВО и частичной мобилизации.

Как отмечает издание, работодатели стали чаще приглашать на собеседование немолодых претендентов. Считается, что такие работники могут обеспечить стабильность бизнесу.

По этой же причине женщин теперь охотно берут на позиции, которые раньше считались мужскими. Особенно — в регионах. Например, водителями общественного транспорта или сотрудниками сферы безопасности.

Становится все более популярным и тренд на удаленку. Жители страны хотят перейти на такой режим работы, чтобы проводить больше времени с семьей и экономить деньги на проезде и обедах.