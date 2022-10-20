Иосиф Пригожин эмоционально прошелся по любителям дорогих брендов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / ALEXANDR KAZAKOV; www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

По мнению продюсера, часто эти люди выглядят безвкусно и нелепо.

Продюсер Иосиф Пригожин честно и эмоционально высказался насчет людей, которые любят одеваться в дорогие бренды. В эксклюзивном интервью 5-tv.ru шоумен отметил, что часто они это делают совершенно безвкусно, нелепо и напоказ. Таким образом человек демонстрирует отсутствие культуры в одежде и никакие Louis Vuitton и Versace не спасут ситуацию.

«Культура в одежде очень важна. Люди некоторые одевают себя с ног до головы в Versace и даже не понимают, что это, может быть, смотрится безвкусно. А можно одеться со вкусом. <…> Это может быть одежда из какой-нибудь Zara, но зато вы будете эстетичной выглядеть. А не то, что там понты, Louis Vuitton, понимаете? Крокодиловая кожа или что еще…» — заявил продюсер.

Он добавил, что вкус, культура важны и в архитектуре, и в дизайне. К примеру, отметил супруг Валерии, можно купить недорогую мебель в дом из масс-маркета, и это будет выглядеть более стильно и изысканно, чем какой-нибудь дорогой вариант.

То же самое касается и домов — продюсер недоумевает, почему в Подмосковье такие запредельные цены на недвижимость — это миллионы долларов. Но дома по большей части не соответствуют этим суммам. Выглядят они так же несуразно, как и люди, «упакованные» в модные бренды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько стоит дом Иосифа Пригожина в Швейцарии.