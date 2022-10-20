Названо условие, при котором Украина лишится помощи США

Американцы хотят нормальные цены и спокойную жизнь, поэтому не станут думать о Киеве.

В случае победы республиканской партии США на выборах в Палату представителей, Украина перестанет получать финансирование от Вашингтона. Об этом сообщило издание Axios, сославшись на заявления членов партии.

Так, член партии палаты представителей от Северной Дакоты Келли Армстронг уверена, что правительство страны не будет поддерживать киевский режим в связи с изменением американских избирателей.

«Когда люди видят 13-процентное повышение цен на продукты, удвоение счетов за энергию, коммунальные услуги; если вы живете в приграничном регионе, и вокруг — мигранты и фентанил, Украина — это самое последнее, о чем вы думаете», — сообщил он.

В свою очередь республиканец Кевин Маккарти в интервью с Punchbowl News отметил, что жители США, увидевшие рецессию, точно не будут «выписывать Украине карт-бланш». По мнению члена Палаты представителей от Техаса Майкла Маккола, республиканцы хотят добиться увеличения «подотчетности и надзора» касаемо помощи Киева.

В том числе в издании отмечается, что еще в мае 57 республиканцев в Палате представителей выступили против поддержки Украины на 40 миллиардов долларов. Если они победят, то данное число должно возрасти в несколько раз.

К слову, промежуточные выборы в США пройдут в ноябре. По итогу голосования будет сформирован новый состав палаты представителей и треть сената.

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