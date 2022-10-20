«Как земля носит?»: сестра Фриске обругала астролога за хайп на смерти Жанны

Фото: www.globallookpress.com / Alexander Keltik

Любопытные фанаты и шарлатаны, которые продолжают напоминать о трагедии, осточертели скорбящим родным умершей знаменитости.

Семья покойной певицы Жанны Фриске до сих пор не оправилась после гибели артистки. Помимо большого горя, масла в огонь подливали многочисленные журналисты и назойливые поклонники, которые внимательно следили за родственниками звезды. Недавно сестра вокалистки Наталья высказалась по этому поводу, не стесняясь в выражениях.

«Правду говорят: не трогай говно — вонять не будет. Эта женщина с какой-то левой странички тусуется у меня в ленте, смотрит мои публикации. Смотри, моя милая, на здоровье, смотри. Может, полезно будет, мозгов хоть немного наберешься! Как земля носит таких людей, которые делают хайп из смерти?!», — приводит ее слова издание StarHit.ru.

К слову, в этом году Наталья Фриске родила дочь и дала ей необычное имя — Луна. Девочка появилась на свет с помощью процедуры ЭКО. Отцом оказался парикмахер Александр Титов, но мама малышки не поддерживает с ним связь и даже не желает знакомить с ребенком.

Сейчас счастливая родительница с радостью занимается воспитанием наследницы, однако одного ребенка Фриске-младшей оказалось недостаточно. Недавно Наталья призналась, что планирует стать мамой и во второй раз, снова прибегнув к искусственному оплодотворению.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Фриске потеряла маленькую дочку в собственном доме.