Телескоп «Джеймс Уэбб» снял самое красивое скопление звезд «Столпы Творения»

Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA; 5-tv.ru

Это первое столь четкое изображение туманности. Оно находится на расстоянии в семь тысяч световых лет от Земли.

Телескоп «Джеймс Уэбб» сфотографировал одно из самых красивых скоплений звезд в нашей Вселенной — так называемые «Столпы Творения» в туманности Орел. Это первое столь четкое изображение туманности.

Свое название «Столпы Творения» получили потому, что газ и пыль в них вовлечены в процесс создания новых звезд. Да и по внешней форме тоже. Правда, по одной из версий их уже давно не существует.

На нашей планете это увидят только через тысячу лет. Причина в том, что за один земной год луч света преодолевает почти десять триллионов километров — это и называют световым годом. А «Столпы Творения» находятся на расстоянии в семь тысяч световых лет.