Стая собак напала на Бэтмена в Адыгее и потерпела поражение

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petra SchÃ¶nberger; 5-tv.ru

Мужчина в костюме супергероя оказался окружен бродячими псами. Судя по видео, отбиваться ему пришлось подручными средствами.

А теперь кадры из вселенной DC, снятые в Майкопе. Главный персонаж в этой детективной истории — Бэтмен.

Супергейрой то ли искал свой бэтмобиль, то ли потерял Робина. Но нашел он в итоге банду бродячих псов. В Адыгее ночью оказалось опаснее, чем в родном Готэме.

Бездомные псы окружили мужчину, пришлось применить все возможности своего костюма и взяться за булыжник. Перейдет ли Брюс Уэйн на сторону ГосОтлова, пока неизвестно.