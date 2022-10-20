Туризм на пустом баке: французы путешествуют в соседние страны за бензином

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya; 5-tv.ru

Топливный туризм отныне хит сезона в европейской стране! Однако не все готовы смиренно закупаться у соседей: начались массовые беспорядки и демонстрации.

В Евросоюзе чаще за границу теперь не летают, а ездят на машине, но вынужденно. В некоторых странах бензин настолько дорогой или его просто нет, что приходится отправляться на заправки в соседние государства.

Опыт финнов и эстонцев, которые десятилетиями заправлялись в Ленинградской области, теперь перенимают, например, в той же Франции. Насколько успешно, знает Виталий Чащухин.

Сезон топливного туризма в самом разгаре. Французы штурмуют на своих автомобилях приграничные АЗС Бельгии, Испании и Швейцарии.

«Моя жена как узнала, что я могу съездить в Швейцарию, попросила и ее машину заправить тоже. Теперь вот специально поехал второй раз! Чтобы было», — говорит француз.

В самой Франции бензина и дизеля не хватает, чтобы заправить даже машины скорой помощи.

«Очередь на заправку под Парижем — многокилометровая и многочасовая. Здесь хотя бы еще есть топливо в наличии», — передает Виталий Чачухин.

Работающую станцию что днем, что ночью еще поискать нужно.

«Это большая проблема, которая длится уже не одну неделю!»

И все, что пока предлагает правительство — специальную интерактивную карту, по которой можно в режиме реального времени следить за бедственной топливной обстановкой.

«Я теперь как все. Просыпаюсь, смотрю карту, смотрю новости, решаю, на какую заправку ехать. Конкретно до этой мне 30 километров, но риск оправдался, тут есть бензин, так что заправляю полный бак, недели на две хватит, если экономно ездить», — говорит гражданин Франции.

К повсеместному автоколлапсу привели длящиеся уже почти месяц забастовки сразу на нескольких нефтеперерабатывающих заводах Франции. Рабочих сейчас проще встретить на улице, но не на производстве. Они требуют увеличить зарплату на 10%, чтобы хоть как-то угнаться за исторической инфляцией, ценами в супермаркетах и неподъемными коммунальными платежами.

«Собственники зарабатывают миллиарды каждый год. Это такая цифра, которую даже сложно представить. Так много денег! И они совершенно не хотят делиться этим с обычными работниками», — говорит один из демонстрантов.

Их многотысячные манифестации в итоге вылились на этой неделе во всеобщую забастовку с погромами и столкновениями в Париже. Деньги всем нужны. Вот только и на следующее после этой бойни утро ничего не изменилось. Треть французских АЗС остается закрыта, на остальные топливо подвозят с колоссальными задержками.

«До нас только этой ночью доехал заправщик, но вот сейчас 10 утра, думаю, может еще на час хватит топлива, а дальше — придется снова закрываться», — сообщил работник заправки.

Ближайшие выходные и предстоящие осенние каникулы многие французы наверняка предпочтут провести дома. Ну или как минимум поедут не своим ходом. Автомобильные Кемпинги в Нормандии и на Лазурном побережье готовятся к неминуемым убыткам.

«У нас на две трети сократились бронирования на ближайшие каникулы, на праздник всех святых. И думаю, что проблемы с топливом сыграли в этом первоочередную роль», — заявила владелица гостиницы на Лазурном берегу Жизель Радойчич.

А кто-то еще из прошлого отпуска по Франции никак домой добраться не может.

«Мы хотели переехать домой еще в сентябре, но ждем, когда решатся проблемы с бензином. Иначе, нам просто будет не на чем будет ехать обратно», — рассказала отдыхающая Франсуаза Ландин.

И таких автоприключений сейчас каждому хватает — сама по себе поездка на заправку у французов как целое путешествие на пустом баке.