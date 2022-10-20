Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius могут вернуться в Россию

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

Если это произойдет, то бутики будут работать под другими названиями.

Известные магазины одежды, ушедшие из России, могут возобновить работу под новыми названиями. Об этом «Известиям» рассказали в Российском совете торговых центров.

Моллы уже ведут переговоры с компанией, владеющей несколькими брендами. Среди них Zara, Bershka, Pull & Bear и Stradivarius.

Передача российского бизнеса партнерам из дружественных стран может занять от полугода до года. Тогда точки продаж испанского холдинга возобновят свою работу, но уже под новыми вывесками. Эксперты предрекают, что открытие первых магазинов состоится в Москве и Санкт-Петербурге уже весной 2023 года.