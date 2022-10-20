Пандемия превратила россиян в покупателей готовой еды, но у нее есть большой минус

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В магазинах активно растут продажи приготовленных блюд. Их главный недостаток назвала диетолог, аллерголог-иммунолог Антонина Саволюк.

Продовольственный кризис нашей стране не грозит, но россияне уже меняют свои гастрономические привычки. Эскперты заметили — соотечественники стали предпочитать готовую еду собственным кулинарным экспериментам. Запустила такой тренд пандемия, но сейчас дело уже не в ковидных ограничениях. Просто многие граждане с удивлением обнаружили: готовая еда — это не просто удобно. Дальнейшие перспективы оценила корреспондент «Известий» Вера Комарова.

Плита на ее кухне — идеально чистая. Главная заповедь хозяйки — не делать из еды культ и покупать готовые блюда. Но сначала был эксперимент.

«В течение месяца, когда только начинали, я все записывала, и потом сравнивала», — говорит Баира Синглеева.

Освободилось много времени, которое теперь не надо проводить у плиты. А затраты примерно те же, как если бы готовила сама — на двоих с сыном выходит 40 тысяч рублей в месяц.

Если считать за год — на семью получается без малого полмиллиона. В масштабах страны счет идет на сотни миллиардов. В 2022-м рынок готовой еды показал рекордные цифры.

Когда все привыкли к мысли о том, что очереди в продуктовых ушли в историю, история делает новый поворот. В супермаркетах появляются очереди за готовыми блюдами. В этом отделе кулинарии за день расходится тысяча одноразовых контейнеров.

Мощный стимул к развитию этот сегмент рынка получил в 2020-м. Когда во время пандемии закрылись кафе и рестораны. Россияне были вынуждены освоить «все готовое». Карантин закончился, привычка осталась.

«В прошлом году мы увидели небольшой откат, это нормальная история, после того, как люди вышли с пандемии. Но сейчас мы видим, что люди возвращаются в этот сегмент», — рассказала финансовый аналитик Екатерина Астахова.

Возвращаются, потому что почувствовали преимущество.

«Утром приходят со средним чеком 200 рублей, в обеденное время — побольше, 400-500 рублей. К вечеру так же — 400-500 рублей», — рассказала заместитель директора торговой сети Наталья Пашкевич.

Развивается рынок готовых блюд по определенным правилам. Например, располагать сети в крупных торговых и деловых центрах. Производители готовых блюд стали конкурентами, скорее, для сетей быстрого питания. И в этом соперничестве, по словам диетологов, есть здоровое зерно — в виде сбалансированных блюд и подсчитанных калорий. Но правило «позаботься о себе сам» тоже забывать не стоит.

«Когда мы берем продукт, какое-то блюдо (тот же, например, салат), то надеемся, что он из самых свежих продуктов. Но нет — скорее всего он сделан из того, у чего срок годности уже подходит к концу. Дело даже не в том, что возможны какие-то отравления. Дело в том, что пищевая ценность снижается у многих-многих продуктов», — отметила Антонина Саволюк, диетолог, аллерголог-иммунолог.

Увеличить продажи упакованных блюд вдвое — план этой торговой сети на ближайшие месяцы. План на ближайшие дни — на месте одного из отделов поставить еще несколько холодильников с готовой едой. Тех, что есть, покупателям уже мало.