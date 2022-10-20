Глава Красноярского края об аресте сына в Италии: «Очевиден политический окрас»

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Александр Усс считает причиной обвинений властей США в адрес его наследника стремлением последнего работать на благо России.

Причиной обвинений властей США в адрес сына губернатора Красноярского края Артема Усса являются политические соображения. Об этом сообщил глава региона Александр Усс.

«Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Как писал 5-tv.ru, минувшим вечером стало известно, что сына главы Красноярского края арестовали в Италии по запросу США. По делу вместе с 40-летним Артемом Уссом был задержан еще один гражданин РФ — Юрий Арехов. Последнего взяли под стражу в Германии.

Помимо них, власти США обвиняют в отмывании денег и уклонении от санкций еще трех россиян — Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тюлякова. По этому же делу проходят Хуан Фернандо Серрано Понсе и Хуан Карлос Сото. В сообщении Минюста США сказано, что они якобы посредничали в нелегальных сделках с венесуэльским предприятием PDVSA.