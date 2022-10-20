Врач ответил, может ли Орбакайте быть мамой Лизы и Гарри Галкиных

Фото: Instagram* / orbakaite_k

Поклонники вот уже девять лет пытаются выяснить, кто помог пожилой певице вновь окунуться в родительство помимо суррогатной матери, выносившей двойняшек.

Певица Алла Пугачева едва ли является биологической матерью своим детям Гарри и Елизавете. Предположение, что донором яйцеклетки для нее стала старшая дочь Кристина Орбакайте, более правдоподобно, но и его стоит ставить под сомнение. Об этом со ссылкой на мнение врача-репродуктолога пишет Woman.ru.

После переезда Пугачевой в Израиль вслед за мужем Максимом Галкиным** в светской тусовке все популярнее стали слухи об их планах снова стать родителями. Отмечалось, что артистка якобы заморозила яйцеклетки 20 лет назад и вот теперь думает разморозить еще партию. Эксперты назвали сплетни абсурдными. Как минимум потому что эта процедура стала возможна только лет 10-12 назад.

Опрошенные врачи также добавили, что даже если Алла Пугачева и хотела бы сохранить биоматериал на будущее, десять лет назад ее организм уже не способен был ей в этом «помочь». По данным медиков, 35 лет — это критичный возраст для забора яйцеклеток, после 40 не каждое женское тело может их производить, после 50 — считанные единицы. Алле Борисовне сейчас 73 года. Гаяне Калоева, акушер-гинеколог и репродуктолог, допускает, что донором Пугачевой могла стать Орбакайте, но с осторожностью.

«Если мы утверждаем, что это был 2002-й, то Кристине Орбакайте на тот момент был 31 год. А вот если яйцеклетку получили в 2013-м, когда на свет появились близнецы, то Орбакайте уже было 42 года. Она вряд ли могла помочь матери. При этом ничто не мешало взять донорскую женскую клетку и биоматериал отца — Максима Галкина», — заключила врач.

В беседе с 5-tv.ru коллега Калоевой Ирина Меньшикова полностью исключила вероятность, что Пугачева запланировала материнство 20 лет назад, когда завязались ее отношения с юмористом (еще до того как он стал ее пятым мужем). Слухи о заморозке яйцеклеток она назвала беспочвенным враньем, объяснив это с точки зрения технологий, банальной логики и статистики.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

** — признан физлицом-иноагентом в РФ.