Опубликованы кадры последствий удара по администрации в Донецке

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Без электричества в столице ДНР сейчас остаются более шести тысяч человек.

ВСУ нанесли массированный удар по Донецку. Под обстрел попали сразу три района города.

В результате повреждения получили здание администрации и несколько жилых домов. Об этом сообщили местные власти. О жертвах и пострадавших информации не поступало.

Без электричества в столице ДНР сейчас остаются более шести тысяч человек. Кроме того, в соцсетях пользователи пишут, что в Донецке серьезные проблемы с доступом к интернету. На месте работает наш корреспондент Дмитрий Астрахань.

«Украинские военные не прекращают террористические обстрелы центра Донецка. В 23:40 два снаряда было выпущено в районе площади Ленина по зданию районной Администрации. На данный момент сами воронки не обнаружены. По характеру разлета осколков на большую площадь, скорее всего речь может идти о натовских снарядах с воздушным подрывом, которые были запрограммированы на взрыв на высоте для максимального ущерба осколками Естественно, военного значения подобная стрельба не имеет и иметь не может и имеет все признаки террористического акта», — рассказал военный корреспондент Дмитрий Астрахань.

Также, по сообщениям украинских властей, из-за атак беспилотников «Герань» сирена воздушной тревоги не умолкает в Николаевской, Черкасской и Полтавской областях Украины.