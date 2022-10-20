Директор и жена Пьера Нарцисса написали заявление в прокуратуру на Ксению Грин

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Загадочная особа впервые появилась на публике в день похорон артиста и заявила, что собиралась за него замуж.

Ксения Грин, представляющаяся любимой женщиной покойного певца Пьера Нарцисса, напала на директора артиста Петра Дворцова. Женщина также подралась с бывшей женой исполнителя Валерией Калачевой на одном из мероприятий. Обе «жертвы» настойчивой дамы обратились за помощью в прокуратуру. Об этом сообщает KP.RU.

Смерть Пьера Нарцисса была сопряжена со множеством конфликтов. Его долго не могли похоронить из-за споров между родственниками из Камеруна и Калачевой, но позже тело все же было отправлено на родину и там упокоено. В день прощания с певцом в Москве в траурном зале появилась Ксения Грин. Она заявила, что встречалась с артистом и собиралась за него замуж. Тогда представители звезды прямо говорили прессе — эту женщину не знают, а история про роман выдуманная.

Сергей Дворцов также обвиняет Грин во лжи и «танцах на костях». Более того, он заявил, что дама ходит по пятам за близкими Нарцисса, никак не оставит в покое его дочь Каролину-Кристель. По словам шоумена, девочка постоянно получает «несуразные сообщения» и даже лично сталкивается с Грин, а также регулярно выслушивает угрозы.

«Заявилась без приглашения на вечер памяти Нарцисса. Жена Пьера ее выгнала, девушки подрались. У Валерии просто уже лопнуло терпение. И до меня эта Грин добралась. Заявилась уже на другое мероприятие и кинула мне в лицо торт! Мы уже с женой Пьера написали на Грин заявление в прокуратуру. Мы не позволим этой женщине устраивать танцы на костях и преследовать его семью», — сказал Дворцов.

Валерия Калачева подала заявление на развод с Нарциссом в 2017 году. Тогда вокруг певца разразился скандал — его обвинила в изнасиловании радиоведущая Марианна Суворова. Позже бывшим супругам удалось наладить общение, они вместе гастролировали. По словам Калачевой, покойный музыкант пытался вернуть ее и воссоединиться с семьей. После его смерти Валерия взяла на себя подготовку церемонии прощания в столице, посадила в его честь более 20 деревьев в парке Жулебино, а сейчас занята выбором эскиза для его памятника. Установить монумент она планирует к годовщине кончины.

Пьера Нарцисса не стало 21 июня 2022 года в результате остановки сердца во время операции. Он боролся с тяжелой формой подагры. Кроме того, медики диагностировали почечную недостаточность. Исполнителю было 45 лет. Ранее 5-tv.ru выяснял, действительно ли у певца были внебрачные дети, которые теперь могут претендовать на наследство.