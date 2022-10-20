«Строительный ад закончился»: сестра Бузовой показала ремонт в новой квартире
Сестра Ольги Бузовой Анна завершила ремонт в своей новой московской квартире
Фото, видео: Instagram* / annabuzova
Анна Бузова и ее избранник Константин Штыркин показали, как преобразилось их московское гнездышко спустя год после приобретения.
Блогер и предприниматель Анна Бузова, сестра звезды «Дома-2» Ольги Бузовой, похвасталась ремонтом в своей новой столичной квартире. Недвижимость в Москве она с избранником Константином Штыркиным приобрела ровно год назад вместе с избранником Константином Штыркиным. Как говорит звезда, «строительный ад» закончился, мужчина продолжает: «Начинается мебельный!». В честь важного события пара устроила рум-тур по своему семейному гнездышку.
«Ведущим» тура стал Штыркин. Он с удовольствием показал отделку во всех помещениях, отметил, что и материалы, и исполнители выбирались очень тщательно — самые лучшие. Порой бригаде маляров приходилось несколько раз переделывать работу, чтобы заказчики остались довольны. Показывая квартиру, селебрити коснулись и темы пополнения семьи. Одну из комнат Константин назвал гостевой, но предположил, что в будущем она может стать детской. Анна Бузова оставила эти слова без комментариев.
А вот как было ровно год назад.
Отдельной радостью для Штыркина стал вид из панорамного окна. По его мнению, именно осенью, когда зеленый покров деревьев становится разноцветным, пейзаж открывается особенно красивый. Ремонт звезды выполнили с шиком, в исключительно светлых тонах, но без вычурности. Обставлять квартиру также планируют в минималистичном стиле.
Прежде стало известно, что Бузова и Штыркин приобрели недвижимость в Турции — это была заветная мечта девушки. Квартира в Алании обошлась звездам в 11 миллионов рублей. Стоит отметить, траты некоторым поклонникам Анны показались невнушительными. Они подчеркнули, что жилье далеко от моря, да и вообще знаменитости сейчас чаще покупают квадратные метры в Дубае, а не на турецком берегу. Бузова ответила: для нее эта сумма — не копейки.
Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Бузова честно рассказала о своих доходах. Деньги, подчеркнула сестра поющей ведущей, достаются ей упорным трудом, без помощи популярной родственницы.
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