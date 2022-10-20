Савичева рассказала о расставании с мужем: «Перестали чувствовать друг друга»

Фото: Instagram* / yuliasavicheva

Знаменитая певица вышла замуж за музыканта Александра Аршинова в 2014 году, подарила ему дочь Анну. Сейчас девочка живет с бабушкой и дедушкой по отцовской линии в Португалии.

Певица Юлия Савичева рассказала о крупной ссоре, после которой несколько месяцев жила в отдельной квартире — дело едва не дошло до окончательного расставания. В интервью Teleprogramma.pro она призналась — то непростое время изменило ее отношение к браку. Артистка и ее избранник стараются теперь вместе преодолевать препятствия и не конфликтовать по мелочам.

Савичева вышла замуж за музыканта Александра Аршинова в 2014 году, в 2017-м у них родилась дочь Анна. Пока родители строят карьеру в России, девочка живет с бабушкой и дедушкой по отцовской линии в Португалии. Оставить Москву и свою работу мама и папа пока не могут, По некоторым данным, в прошлом году Савичева начала оформлять документы для получения вида на жительство в Португалии.

Творческая профессия, поделилась певица, часто становится причиной долгой разлуки с мужем. Эти перерывы, уверена звезда, только укрепляют ее брак, хотя и в нем пара переживала плохие времена. Однажды в Савичева собрала вещи и переехала в съемную квартиру на целых полгода. Признается: понимала, что сделала глупость, но заставить себя сделать первый шаг и вернуться не могла.

«Мы совсем перестали чувствовать друг друга. Я была эмоционально выжата. Так бывает, когда ты чувствуешь нескончаемую черную полосу, когда усталость перерастает в апатию, а здоровье на пределе возможностей. В результате мы очень сильно поссорились, вот я и уехала. Мрачное было время, честно вам скажу», — рассказала звезда.

Спас брак супруг исполнительницы. По ее словам, как-то раз она открыла дверь, а на пороге стоял Аршинов. Он потребовал прямо сейчас забрать все вещи и отправиться домой. Пережитому в этот период, в том числе, Юлия Савичева посвятила новый альбом, рассказывающий о разных этапах любви.

Ранее, писал 5-tv.ru, Юлия Савичева призналась в своем криминальном прошлом. Безденежье, по словам исполнительницы, однажды заставило ее принять сомнительное решение.

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