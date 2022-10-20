Жители Херсона массово переезжают на левый берег Днепра: «За детей страшно»

Фото, видео: Дмитрий Мармышев / ТАСС; 5-tv.ru

Только за первую половину минувшего дня российские системы ПВО сбили над городом пять ракет, выпущенных боевиками ВСУ. Люди спешат перебраться в безопасное место.

Звуки летящих ракет раздавались в небе над Херсоном. Только в первой половине дня российские системы ПВО сбили пять украинских снарядов. Как раз для безопасности жителей — о чем и говорил президент — их перевозят на левый берег Днепра.

Уже переправлены более семи тысяч человек. Размещают их, в том числе, в пансионатах и гостиницах Черноморского и Азовского побережья. Корреспондент «Известий» Наталья Графчикова увидела, как все происходит.

Это последний теплоход за сегодня, который отправляется из Херсона в Олешки. Как видите, здесь на верхней палубе даже есть свободные места. А это — ранее утро. Речной порт Херсона. Первые теплоходы, переполненные людьми, отправляются один за другим. На причале — очередь.

В основном среди тех, кто отправляется на другой берег, — женщины с детьми, пенсионеры. Светлана едет в Евпаторию с двумя детьми. Муж остался в Херсоне.

«За детей страшно. Жили в Херсоне. Надеялись на лучшее, (поэтому не уехали раньше — Прим. ред.)», — рассказала Светалана.

«Честно, хотел бы попутешествовать. Я люблю путешествовать», — с улыбкой сообщил оказавшийся на теплоходе подросток.

Жители Херсона устали жить под обстрелами. ВСУ бьют без разбора и уничтожают жилые дома, отыгрываясь за неудачные попытки прорыва. Украинские боевики готовятся разрушить Каховскую ГЭС.

«Сегодня идет более активное перемещение людей в сторону левого берега Днепра. Оно осуществляется из нескольких точек. По данным, которые есть у нас, уже выехали более семи тысяч. Обстановка в городе спокойная. Военных много — наших военных. Группировка очень серьезная и сильная. Поэтому надежная защита есть. Но людей мы вывозим, чтобы военным было проще выполнять поставленные перед ними задачи и обезопасить гражданское население», — сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

На причал из прифронтовых поселков жителей региона доставили на автобусах. Сейчас одновременно отправляются два теплохода. Каждый из них вмещает по 250 человек. Малыши из детских домов — с большими рюкзаками на плечах — помогают воспитателям занести вещи на борт.

Жители Херсона, у которых есть свой личный транспорт, перемещаются на другой берег сами — с помощью паромной переправы. В ближайшие шесть дней власти планируют перевести на левый берег около 250 тысяч человек.