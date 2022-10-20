Звезда «Друзей» Мэттью Перри две недели лежал в коме из-за передозировки наркотиков

Фото, видео: www.globallookpress.com / MediaPunch/face to face; 5-tv.ru

В новых мемуарах знаменитый актер честно рассказал о своих зависимостях. Он злоупотреблял запрещенными веществами, последний инцидент произошел всего четыре года назад.

Актер Мэтью Перри едва не умер из-за проблем с наркотиками четыре года назад, пишет People. 53-летний артист, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», в своих новых мемуарах «Друзья, любовники и большая ужасная вещь» рассказал, как тяжелые зависимости от наркотиков и алкоголя привели его к двухнедельной коме с минимальными шансами выжить.

Как признался Перри, он решил поделиться с миром своим опытом сразу, как только почувствовал себя в безопасности, вдали от риска снова перейти «на темную сторону». Его история, считает актер, может уберечь многих от последствий саморазрушительного поведения.

Актер заявил, что из-за пристрастия к опиоидам он страдал от перфорации желудочно-кишечного тракта, и однажды очередная доза привела к разрыву толстой кишки. Перри провел две недели в коме и пять месяцев в больнице, девять месяцев ему приходилось пользоваться калоприемником.

«Врачи сказали моей семье, что у меня шанс выжить — 2%. Меня подключили к аппарату ЭКМО, который работает вместо сердца и легких. Никто не выживает после этого», — заявил артист.

После пережитого Перри полностью отказался от запрещенных веществ. Как отметил актер, его терапевт предупредил — в следующий раз, когда захочется принять дозу, лучше всего представить себя носящим калоприемник всю оставшуюся жизнь. Потому что лучшего будущего ждать просто наивно.

За годы карьеры в шоу-бизнесе Мэтью Перри проходил реабилитацию десятки раз. Он отметил, что с возрастом зависимости становятся сильнее, а борьба с ними все более сложной. Актер признает, что четыре года назад для него открылось «маленькое окошко», шанс на жизнь. Бывший наркоман пролез в него и спасся, и теперь, уверен, что больше не нуждается в препаратах.

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