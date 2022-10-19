Фото, видео: 5-tv.ru

Военный корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин опубликовал видео из столицы ДНР.

Два мощных взрыва прогремели в центре Донецка. Об этом сообщил военный корреспондент «Известий» Александр Сафиуллин. Также он предоставил видео.

В ролике слышно один из взрывов — это второй по счету. После первого в городе стало заметно больше шума — работали сигнализации автомобилей, лаяли собаки.

Подробности об ударе сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — Прим. ред.) по направлению: 23:40 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Ворошиловский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров», — сообщается в Telegram-канале представительства.

Столица ДНР далеко не в первый раз подвергается ударам со стороны националистов. В последний раз они были зафиксированы 16 октября. Ранним утром боевики ВСУ обстреляли здание администрации города. В результате удара выбило окна, обрушился потолок, сгорели три стоявшие рядом со зданием машины.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео с последствиями удара по администрации Донецка. На кадрах, сделанных внутри здания, видно разбросанные повсюду обломки и фрагменты штукатурки. Серьезно пострадал актовый зал.