Тутта Ларсен готова отправить 17-летнего сына в армию РФ: «Ему она нужна»

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Знаменитость при этом не уверена, что ее ребенок нужен в рядах военнослужащих.

Телеведущая Тутта Ларсен (настоящее имя Татьяна Романенко. — Прим. ред.) готова к службе своего 17-летнего сына Луки в российской армии. Такой вариант его будущего кажется ей достойным и полезным для самого юноши. Об этом знаменитость рассказала в интервью на YouTube-шоу певицы Натальи Подольской «Ваша Наташа». Вместе звездные мамы обсудили тему воспитания подростков.

«Я ничего не имею против службы сына в армии, особенно в российской… Особенно сегодня (Селебрити родилась в Донецке. — Прим. ред.). Но я не очень уверена, что мой ребенок нужен армии. Скорее наоборот, моему сыну она нужна», — сказала Ларсен.

Тутта Ларсен призналась, что она всерьез обеспокоена планами сына. В свои 17, отметила она, Лука до сих пор не определился, какому делу хочет посвятить жизнь, и не выбрал, чем ему было бы интересно заниматься.

Тутта Ларсен с сыном Лукой. Фото: Telegram / Канал Тутты Ларсен

Телеведущая — многодетная мама. Первого ребенка, девочку, от музыканта Максима Галстьяна, она потеряла во время беременности. Это произошло через неделю после официального развода. Позже Ларсен встречалась с журналистом Захаром Артемьевым. В этом союзе появился на свет Лука. Мальчик учился в православной частной гимназии при монастыре, в музыкальной школе, занимался спортом.

Второй муж ведущей, певец джаз-группы Валерий Колосков, усыновил Луку, вместе супруги еще дважды стали родителями. Они воспитывают 12-летнюю Марфу и семилетнего Ивана. Семья у знаменитости православная, по ее словам, одной из традиций является еженедельный поход в храм. По воскресеньям родственники обязательно устраивают совместный обед. В День отца Тутта Ларсен опубликовала серию снимков Колоскова с детьми, подчеркнув, что папа — сердце и сила семьи.

Ранее, писал 5-tv.ru, актриса Дарья Мельникова заявила о страхе за сыновей после того как их отец Артур Смольянинов был обвинен в дискредитации российской армии.