Эрдоган призвал Зеленского к дипломатическому решению конфликта на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Ukrainian presidential office

Турецкий лидер пообещал внести любой вклад в прекращение боевых действий путем переговоров.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским напомнил о важности сохранения дипломатического решения конфликта на Украине. Об этом заявила канцелярия турецкого президента по итогам общения глав государств.

«Во время переговоров президент Эрдоган заявил, что видение дипломатического решения должно сохраняться при любых обстоятельствах», — говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Также отмечается, что Турция готова внести любой вклад в прекращение конфликта путем переговоров.

На саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии Эрдоган назвал одной из главных целей Турции помощь Украине в достижении мира. При этом он подчеркнул, что достигнуть справедливого мира можно только дипломатическим путем.

По мнению Эрдогана, Анкара уже показала успешный пример в дипломатии, когда Россия, Турция, Украина и НАТО заключили «продуктовую сделку». Также государство оказало содействие в обмене заключенными между конфликтующими странами.

Как сообщал 5-tv.ru, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом заявил, что конфликт вокруг Украины должен закончиться дипломатией.