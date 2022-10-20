«Угроза геноцида»: политолог Асафов оценил вероятность войны в Приднестровье

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; Личный архив Александра Асафова; 5-tv.ru

Боестолкновения в Молдавии могут начаться в любой момент, режим Санду ждет только отмашки американцев.

Молдавия входит в число множества потенциальных точек конфликта, расположенных вокруг границ России, на бывшем пространстве Советского Союза. Там не исключены боевые столкновения в Приднестровье, которые могут вылиться в геноцид местного русского населения. Таким мнением в комментарии 5-tv.ru поделился политолог Александр Асафов.

«Мы видим силовой разгон оппозиции, который произошел на днях, заявления по поводу вероятной мобилизации в Молдавии в случае возникновения каких-либо угроз, однозначную поддержку западного вектора. Мы также знаем о планах учений и переброски румынских войск. Поэтому вопрос конфликта на территории Приднестровья — это вопрос вероятности», — отметил он.

Асафов уверен, что американцы и лояльное им правительство президента Молдавии Майи Санду фактически готовы развязать военный конфликт в Приднестровье, чтобы осложнить ситуацию для России. При этом они не будут считаться ни с экономической, ни с внутренней обстановкой, ни с человеческими жертвами, ни с мнением жителей остальной Молдавии, например, Гагаузии.

«Вопрос только в том, что американцы и НАТО сейчас увязли в поддержке киевского режима и все усилия направили туда. Поэтому сейчас у них нет особого желания заниматься чем-то еще. Но это не значит, что работа по подготовке не идет, и это не означает, что конфликт не может полыхнуть в любой момент», — резюмировал Асафов.

Он подчеркнул, что поскольку борьба со всем русским сейчас стала идеологемой на Западе, жители Приднестровья и той же Гагаузии, безусловно, находятся под угрозой геноцида.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кишиневе жестко разогнали людей, протестующих против политики властей и требующих отставки президента Санду.